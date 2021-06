Ni una menos. El Gobierno anunció un plan para víctimas, frente a índices de femicidios que no ceden

El Gobierno presentó hoy un programa para víctimas de violencia de género y anunció el traspaso del Cuerpo de Abogados especializados en la materia desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos a la de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Los anuncios se dieron en el marco del día de “Ni una menos”, del que ayer se conmemoraron seis años. Pero los anuncios se dieron también en un contexto alarmante en el que las cifras sobre femicidios no descienden.

A pesar del impulso a las políticas de género, el Poder Ejecutivo carece de estadísticas propias sobre la problemática y todavía se vale de datos de la Corte Suprema de Justicia, único estamento del Estado con datos oficiales sobre la problemática. De allí surge que la en Argentina en el último año se registraron 251 femicidios, un número que se mantuvo constante en los últimos años.

En el encuentro de hoy estuvieron presentes los ministros de esas áreas, Martín Soria, y Elizabeth Gómez Alcorta, junto al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Presentaron el Programa Nacional “Acercar Derechos para personas en situación de violencia de género” y se firmó el acta de traspaso del Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al de Mujeres, Género y Diversidad.

La primera en hablar fue Gómez Alcorta, quien se refirió al comienzo del “Ni una menos”, como “un grito doloroso y desgarrador, pero de una enorme potencia transformadora”. Tras lo cual se refirió a los distintos proyectos que llevaron adelante desde la creación de la cartera para luego agregar: “Sin embargo no podemos estar conformes. Necesitamos trabajar más. Necesitamos estar donde el Estado debe estar, que es ampliando derechos”. Fue entonces cuando apuntó al Poder Judicial y consideró la necesidad de que tenga “empatía, cercano, que esté a la altura de las circunstancias históricas, de las demandas de la sociedad que cada vez se hacen más patentes”. Y aseguró que era un punto compartido con Soria.

A la hora de referirse al Programa Acercar, Gómez Alcorta consideró que es la posibilidad de dar “respuestas a quienes estén en situación de violencia de género” y resaltó la importancia de articular con las provincias. Al tiempo que destacó la importancia que la cercanía del Estado tiene como un objetivo central que es la prevención. Definió al Programa como “profundamente federal” y aseguró que se van a conformar “80 equipos interdisciplinarios”, con profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social, para asistir a víctimas. En ese sentido agradeció a Arroyo y luego a la hora de hablar del traspaso de abogados hizo lo mismo con Soria y Mena, de quien fue socia en su incursión en su actividad privada en tiempos del macrismo.

Elizabeth Gómez Alcorta

”Nos estamos comprometiendo al fortalecimiento del cuerpo”, sostuvo Gómez Alcorta y agregó que el objetivo de este quedó trunca por la falta de voluntad política del gobierno anterior. “No proponemos revertir esta situación”, consideró y agregó que el “objetivo de triplicar el número de profesionales que lo integran”.

Luego fue el turno de Soria, quien se refirió al “Ni una menos”, como un ejemplo “en todo el continente”, tras lo que aludió a que a fines de 2015 Cristina Kirchner creó el equipo de abogados especializado en violencia de género. “Pero claro, era finales de 2015 y durante cuatro años, ese cuerpo de abogados, no funcionó. No quisieron hacerlo funcionar”, afirmó en referencia al macrismo. “La verdad nunca es triste, lo que no tiene es remedio. No lo hicieron funcionar hasta agosto de 2019. Ahí prendieron las computadoras antes de irse”, ironizó. Tras lo que agregó: “nuestro presidente, una de las primeras cosas, además de restituir Ministerios, fue que tuvo la decisión y voluntad de crea el Ministerio de la mujer, y cómo no íbamos a coincidir con Elizabeth de que este cuerpo funcionara”. Tras lo que aseguró que en 2020 el equipo de letrados atendió 226 casos de patrocinio gratuito y en lo que va de este, 138.

Por último fue el turno de Cafiero que ya el día anterior, en su paso por el Senado, se había referido a la importancia y capacidad transformadora del movimiento Ni una menos. En su exposición en el Museo, insistió con ese concepto y apuntó críticas al macrismo. “Somos un gobierno peronista, no ponemos excusas, avanzamos con una agenda de prioridades”. Al tiempo que aseguró que el acuerdo de traspaso muestra “la coordinación entre ministerios” y aseguró que fue prácticamente “a tiro de whatsapp”.

“Este gobierno lleva 18 meses de gestión, 15 en pandemia y veníamos de cuatro años de ruptura, desfinanciamiento”, apuntó y completó: “Éste es un gobierno que hace. Venimos a abrazar la demanda de muchas mujeres”.

Entre los asistentes en el Museo del Bicentenario estuvieron la ministra de Salud, Carla Vizzotti; su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, entre otros.

El anuncio se da en un contexto de datos alarmantes respecto de violencia de género, en el que las cifras no decrecen: en 2019 hubo 252 víctimas; en 2018, 255; en 2017, 251 y en 2016, 254. Las cifras crecieron desde 2014 y 2015 cuando hubo 225 y 235, respectivamente.

Las cifras son resultado de los relevamientos e informes que realiza el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) que depende de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de la Nación y su titular es la jueza Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta del máximo tribunal del país.

El judicial es el único Poder del Estado que tiene cifras e informes oficiales sobre el tema. El trabajo del área, que inicialmente estuvo a cargo de la fallecida Carmen Argibay, es reconocido junto con el de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), también dependiente de la Corte.

Ambas dependencias fueron mencionadas en octubre del año pasado cuando la Corte respondió a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que acusó al máximo tribunal de no aplicar la Ley Micaela y aseguró que el Poder Judicial no asumía “la necesidad de deconstruirse”. Entonces, la Corte, dio a conocer un comunicado en el que afirmó que “lidera desde el año 2010 la capacitación en Perspectiva de Género en el Poder Judicial”, con un proyecto “inédito en el mundo” y reconocido por Naciones Unidas. Entre el trabajo de la Corte en la materia está el relevamiento del que se vale el Ejecutivo.

El comienzo del Ni una menos

El “Ni una menos” se visibilizó a nivel nacional e internacional en 2015 luego del femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años, en Rufino, Santa Fe. El crimen motivó una marcha multitudinaria frente al Congreso de la Nación, que se replicó en distintos puntos del país y llevó el reclamo por los femicidios a la agenda nacional.

En ese sentido ayer y hoy se realizaron algunas acciones en distintas dependencias del Estado, entre ellas el ministro Arroyo participó de un encuentro virtual junto con representantes de representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Arroyo encabezó la presentación de los avances del proyecto de transversalización del enfoque de género y diversidad sexual en la gestión de las distintas áreas que conforman el Ministerio.

