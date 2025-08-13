Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y después borró el mensaje

Nicolás Márquez, el polémico biógrafo de Javier Milei y amigo cercano del Presidente, publicó un mensaje este miércoles en el que puso en duda la denuncia de Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi.

Lo hizo luego de que la Justicia determinara una condena a 19 años de prisión y la inmediata detención del exesposo de la modelo por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado contra ella.

Sin embargo, como la publicación se llenó de mensajes para criticar su postura, decidió borrar el posteo, que no obstante ya había sido capturado por distintos usuarios.

“Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los ‘mediáticos’, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco quién ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas. Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con [Guillermo] Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, dijo Márquez, abogado y coautor de Milei, la revolución que no vieron venir, quien en otras oportunidades ya habló de los homosexuales como “insanos” y negó los crímenes de la última dictadura militar, como las apropiaciones de bebés y las violaciones de mujeres detenidas.

“Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”, siguió Márquez, más allá de que los dichos de Prandi fueron confirmados por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

Pero no fue solo eso. “¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?“, se preguntó.

Entonces, dijo “sospechar mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentadas en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada”, en medio del respaldo masivo en favor de la modelo y sin tener en cuenta que la Justicia probó los hechos.

“Ni uno solo fue ‘testigo’ presencial del ‘secuestro’, ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa”, comentó Márquez y marcó: “Conclusión: no me cierra nada”.

Pero fue tal el repudio que recibió, que directamente borró el tuit y se quiso justificar.

“El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas por haber cometido el ‘pecado’ de poner en duda la verosimilitud de una denuncia sin testigo, alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás, me obligó a borrar el tuit. No tengo ganas de pasar el miércoles atendiendo decenas de boludos e ignorantes que agreden sin brindar un solo argumento y encima con perfiles de existencia física improbable. Bye”, escribió después de irse para atrás con la publicación inicial.