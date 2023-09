escuchar

Después de que el candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, indicara que el canal público infantil Paka Paka debería cerrarse porque “baja ideología” y plantea que “los españoles son malos”, la gerenta de la señal pública Encuentro, Jessica Tritten, le contestó. La funcionaria dijo que el referente libertario “no aprobó la primaria”, y acusó: “No solo es desinformación, sino que tiene malicia”.

“Yo creo que él hablaba del proceso de migración, que es otra etapa de la historia del país” , comenzó Tritten hoy en declaraciones radiales. No obstante, objetó que Marra no maneje información sobre el canal y la historia del país. “Que no tenga información es grave”, protestó.

¿Sabés lo que enseña la escuela en la primaria y secundaria? Que la Revolución de Mayo y la Independencia de la Corona española es un proceso histórico y la llegada masiva de inmigrantes españoles, otro. — Jésica Tritten (@jesicatritten) September 26, 2023

“Yo puedo entender que no sepa qué es Paka Paka, porque es una señal infantil”, comenzó Tritten, y siguió: “Pero lo grave es que no maneja información sobre lo que se enseña en las aulas. Entre el nivel inicial, primario y secundario se explican diferentes procesos históricos: cómo es la revolución de Mayo y la Independencia, ahí están los Realistas [el ejército español a servicio del Rey]; después comienza la conformación del Estado Nacional y luego está la gran inmigración de españoles, a lo que seguramente él hace referencia”.

“Eso lo enseñan en la escuela. Paka Paka (por Zamba) cuenta los diferentes procesos, y a mí lo que más me llamó la atención es que no aprobó la primaria”, apuntó.

Además, Tritten cuestionó que Marra se centre en Paka Paka en lugar de enfocarse también en otros canales infantiles. “Puede tener una consideración negativa de Paka Paka, pero podría tener más información sobre los canales infantiles en la Argentina: hay 8 señales en el abono básico y 7 son producidos en Estados Unidos. Esos elementos del análisis no los tiene me parece y para alguien que se postula para dirigir los destinos de una parte de la comunidad, que no tenga información es grave”, dijo.

Luego, apuntó: “Lo que dice Marra no solo es desinformación, sino que tiene malicia”. Asimismo, la funcionaria definió: “Paka Paka no es un dibujito, es una señal infantil, con contenidos educativos, sin fines de lucro”.

Las críticas de Marra

Ayer, en una entrevista televisiva, Marra consideró que los medios públicos deberían cerrarse. “[El edificio de] ATC (ahora la TV Pública) sería un buen negocio inmobiliario si se vendiera”, y agregó que, si fuera gobierno, al canal Paka Paka también “lo cerraría o lo vendería”. “Mi mamá es profesora de historia y me dijo que ahí bajan tendencias ideológicas” , argumentó.

Más tarde, en otra entrevista, dijo: “Un chico me dijo una vez que los españoles en Paka Paka son malos y los argentinos son buenos. Eso está mal”.

Esas declaraciones a Extra apuntaban a la serie Zamba, en donde se relata la historia de la conformación de la Argentina como país federal tras el colonialismo español y los procesos revolucionarios de próceres como José de San Martín, Manuel Belgrano, entre otros. “No es que eran buenos los españoles”, evaluó el periodista Tomás Méndez, a lo que el candidato de LLA dijo: “No es cierto que eran malos. Yo soy español”.

"Yo soy español"



Ramiro Marra contó que un niño le comentó que "en Pakapaka decían que los españoles eran los malos" y, cuando el conductor le consultó por la cantidad de asesinatos ocurridos durante la Conquista, el candidato advirtió: "Tratá de respetar a mi patria". pic.twitter.com/r1riIpnjY1 — Corta 🏆 (@somoscorta) September 25, 2023

E insistió: “Yo tengo pasaporte español. Mis abuelos son españoles. Mis abuelos no son malos. Yo no soy malo. No insultes a mi patria. No me gusta que se cuente la historia de manera parcial. No me gusta eso de Paka Paka. Ahora, si a vos te gusta que cuenten la historia solo una parte, está bien, votá al kirchnerismo”.

