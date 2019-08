Cuarto oscuro Fuente: Archivo

Macristas y kirchneristas prevén que esa pelea se dará en octubre; Mar del Plata y San Isidro, las excepciones

Javier Fuego Simondet SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019

El corte de boleta fomentado por intendentes o candidatos locales en busca de asegurarse una victoria es un clásico en cada elección. Sin embargo, en territorio bonaerense, el reparto de boletas cortadas de un candidato municipal combinado con distintas opciones provinciales y nacionales, por ahora, no aparece como tema de preocupación en el macrismo y el peronismo, que le asignan una baja incidencia en las PASO. En ambos bandos entienden que esa práctica pesará más en las generales de octubre. El escenario, no obstante, no está exento de especulaciones y casos particulares en los que el corte se busca desde el comienzo de la campaña.

"El corte es significativo cuando alguien lo induce. Entre un 4% y un 6% es un corte espontáneo: si supera esos niveles es porque algo pasa", resume ante LA NACION una encumbrada fuente del PJ bonaerense. "En las PASO solo se notaría el corte si fuera muy grosero", agrega.

Desde el PJ de la primera sección electoral señalan que "en las PASO los intendentes van a jugar a fondo con la boleta completa para instalar bien el tramo de Axel [Kicillof]". Pero ese escenario podría revisarse en octubre. "Si a algún intendente le faltan dos o tres puntos, los irá a buscar", sintetiza la fuente.

El recorrido casa por casa para repartir boletas cortadas tampoco aparece por ahora en el radar de Juntos por el Cambio bonaerense, según las fuentes consultadas. "Habitualmente, en las PASO no hay más corte de boleta que el espontáneo de la gente, que no suele ser mucho", afirma un dirigente de confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal. En octubre, según considera, "seguramente" se dará un mayor peso del corte inducido.

"Los votos no son de los intendentes, no los tienen en una valija. La gente va a cortar si tiene ganas de cortar", afirma a LA NACION una fuente de la gobernación al tanto de la dinámica de campaña. "No veo que se esté dando" el reparto de boletas cortadas, agrega.

Delivery online de boletas

Para agrupaciones vecinalistas que buscan ganar municipios, en cambio, el corte de boleta es vital desde el primer minuto. Con boleta corta, los partidos vecinalistas buscan que su candidato a intendente sea elegido por los votantes de todas las fuerzas. Un caso emblemático está en San Isidro, donde Marcos Hilding Ohlsson, de ConVocación Cívica, compite contra el intendente Gustavo Posse.

La agrupación logró el mayor corte de boletas en un municipio en las elecciones de 2017. Obtuvo el 20% de los votos y quedó segunda en el distrito, por delante del kirchnerismo y el massismo.

Este año redobla la apuesta: desarrolló un sistema de delivery online para llevar hasta el domicilio de cada vecino los tramos de las boletas presidenciales y provinciales que elija. Un menú para armar.

El menú comienza con un formulario digital en el que se completan los datos del vecino; luego, se elige una opción de boleta presidencial; el tercer paso es la elección del tramo bonaerense y, en el cierre, se indica la cantidad de papeletas de Hilding Ohlsson que se desea recibir.

Sin el disimulo al que apelarán en octubre los intendentes de uno y otro bando, ese trabajo se refuerza en la calle. Los folletos del partido también explican el paso a paso para cortar y se entregan en puestos adornados por tijeras gigantes. "Los últimos días tendremos voluntarios que van a salir a entregar casa por casa. Calculamos que vamos a tener unos 5000 domicilios cargados", explica Hilding Ohlsson a LA NACION.

Aunque entregan boletas de Roberto Lavagna, José Luis Espert y Alberto Fernández, el vínculo con el oficialismo es más directo: más de un miembro del partido vecinal es o fue funcionario de Cambiemos y, en el cierre, se selló una alianza con el macrista Ramón Lanús, que preside la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El corte del medio millón

En Mar del Plata, el corte es cuestión de Estado: el actual intendente, Carlos Arroyo, excluido de Cambiemos, buscará su reelección desde una boleta corta. Lo mismo hará el exintendente Gustavo Pulti, apartado por el kirchnerismo. No es un caso más: en el municipio votan más de medio millón de bonaerenses.

"Sabemos lo que hace falta porque no dejamos de caminar cada barrio, elaborar propuestas y darles a los vecinos las razones para tomar la boleta larga que escojan y, en el tramo de candidato a intendente, corten y pongan la azul y roja, la 364", arengó el jueves a sus fiscales Pulti, que se postula por Acción Marplatense, según consignó el diario La Capital.

Arroyo compite con la lista de Agrupación Atlántica. "Está focalizado en eso, con un mensaje claro por la identidad del marplatense. Por ahora se está repartiendo la boleta sola, pero no descarto que esta semana pueda empezar a repartirse combinada", plantea a LA NACION una fuente cercana al intendente.