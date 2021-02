Los diputados opositores que recorren la provincia que gobierna Insfrán recogieron testimonios de los aislados Crédito: Alberto Britez

El grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) que recorre Formosapara relevar el manejo de la situación sanitaria se reunió con personas que estuvieron demoradas en los centros de aislamiento obligatorio dispuestos por el gobierno de Gildo Insfrán. Los formoseños entrevistados por la comitiva denunciaron destrato, falta de asistencia médica y malas condiciones de higiene y de alimentación, según los testimonios recogidos por los dirigentes opositores. Además, afirmaron haber sido aislados, aún con resultado de Covid-19 negativo.

"Nos hicieron el hisopado y el resultado dio negativo, pero igual nos llevaron", contó la formoseña Mónica Rasino, en un video publicado por el diputado nacional de Pro y presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Waldo Wolff, quien encabeza la comitiva.

"La policía nos dijo que tenía orden de llevarnos, por supuesto contacto estrecho con un falso positivo. Les preguntábamos a dónde nos llevaban y nos decían que no sabían, que solo recibían órdenes. Todo el tiempo nos llevó la policía", detalló Rasino, que fue aislada 14 días junto a sus hijos en un aula de la Escuela Juan Domingo Perón N°42, en la ciudad capital, con tres instancias de hisopados negativos.

"Nos daban la comida en mal estado, el pollo podrido. No podíamos decir nada. No había ni una asistencia médica, nada", contó Rasino, entre lágrimas, y agregó: "Mis hijos me pedían por favor que los lleve a la casa. Estábamos en un aula los cuatro, en dos camas de una plaza".

Otra mujer visitada por los legisladores, Sonia Isabel Medina, estuvo 21 días confinada en un centro de aislamiento, con nueve integrantes de su familia y cuatro hisopados negativos. "Fui a hisoparme el 5 de enero, voluntariamente, pensando que en 72 horas me iban a dar el resultado e iba a volver a mi casa, pero resulta que tenía que hacer el aislamiento por 14 días. A los 14 días, supuestamente salió un positivo, del cual nunca vimos los resultados, y tuvimos que hacer siete días más de aislamiento, con tres hisopados negativos", contó Medina.

"Los médicos venían a la mañana o por la siesta, pero nunca estuvieron con nosotros. No teníamos enfermeros, ni médicos. Solo personal policial, a cargo de nuestra escuela, que se comunicaba con nosotros a través de un grupo de Whatsapp", continuó la mujer. "Por el grupo teníamos que avisar que íbamos al baño, para no cruzarnos con el resto de las personas", agregó. Según Medina, ninguno de los integrantes de su familia tuvo acceso a los resultados de los hisopados, durante los 21 días que estuvieron aislados.

Durante el día de hoy, Wolff, junto con los diputados Sebastián Salvador, Mónica Frade, Ricardo Buryaile y Mario Arce, recorrerá la localidad de Clorinda, en el límite entre Formosa y Paraguay, que lleva 159 días cerrada. "Llegando a Clorinda. 159 días sitiada. Nadie puede salir ni entrar, incluso con hisopado negativo", escribió Wolff en Twitter, junto a un video en el que se ve a los diputados pasar el control policial.

Ayer, el diputado dijo a LA NACION que su recorrido por la provincia de Insfrán es "inédito", dadas las restricciones que aplican para el resto de los ciudadanos. "Es una lástima tener que usar la chapa de diputados para esto", sostuvo Wolff, y agregó: "Esta excepción que están haciendo para que ingresemos, es un reconocimiento de que tenemos razón, que denunciamos algo que no está bien".

