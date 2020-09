"No soy un tramposo": qué dijo Alberto Fernández sobre el enojo de los intendentes de Juntos por el Cambio en Olivos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2020 • 10:46

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que pensó que los intendentes de Juntos por el Cambio que asistieron anoche a la quinta de Olivos estaban al tanto de que anunciaría su decisión de quitarle un punto de coparticipación federal a la Capital para apaciguar la protesta de la policía bonaerense.

El jefe del Estado contó que se disculpó con el jefe municipal de Vicente López, Jorge Macri, referente de Pro en la provincia, quien asistió ayer a la residencia presidencial para respaldar a la Casa Rosada y al gobernador bonaerense Axel Kicillof en plena conflicto con la Policía Bonaerense, y se enteró en pleno acto sobre el recorte a la Ciudad, principal bastión de la oposición.

Macri estuvo acompañado por otros intendentes de Juntos por el Cambio, como Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Gustavo Posse (San Isidro), entre otros. Ninguno sabía el contenido del anuncio del Presidente, que afectaría directamente a la Capital.

"Me disculpé con Jorge Macri, pensé que estaban al tanto. Me mandó un mensaje a las once de la noche", relató Fernández en diálogo con Radio Con Vos.

El Presidente dijo que como él no había convocado a los jefes municipales -dijo que fue el gobierno de la provincia- no se ocupó de saber si estaban al tanto o no del anuncio.

"Yo no soy un tramposo", afirmó el jefe del Estado. "Le dije a Jorge Macri: 'Si no estabas al tanto, te pido mil disculpas'".

En ese marco, Fernández remarcó que no quiere "molestar y lastimar" al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El anuncio del recorte causó malestar a Larreta, que fue informado cinco minutos antes por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y que podría iniciar un reclamo en la Corte.

Fernández argumentó que la situación financiera de la provincia de Buenos Aires "es muy mala" y que debía asistir al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para desactivar el conflicto. "Yo no siento que me expuse, sino que resolví el problema", apuntó.

Tras el acto en la residencia presidencial, el intendente de Vicente López advirtió: "Acudimos ante un pedido del Presidente viendo que la situación en la Quinta de Olivos con la policía rodeando la residencia presidencial presentaba una situación preocupante", tuiteó.

"Entendemos que la problemática económica y financiera de la provincia no se resuelve quitándole recursos a otro distrito, más en la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo", dijo.