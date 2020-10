El senador Oscar Parrilli solicitó que Nodio investigue "la difamación deliberada y mal intencionada de los medios de comunicación" Crédito: Prensa Senado

El senador nacional ultrakirchnerista Oscar Parrilli realizó esta tarde un peculiar pedido a la defensora del Público, Miriam Lewin, quien expone ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual por la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio). Parrilli pidió que, entre las tareas de la Defensoría, se investigue sobre la difamación deliberada y mal intencionada que los medios de comunicación ejercen sobre los dirigentes políticos.

"Pido que la Defensoría tome estos temas para mostrar cuántas veces se ha mentido para dañar la honorabilidad, la gestión y el prestigio de los políticos, diciendo que somos todos corruptos, iguales, inútiles, inservibles, choripaneros. ¿Para qué? Para suplantar a la política ya no por los militares, sino por los CEO, los dueños de las empresas, porque se dice que ellos no van a robar y van a gobernar bien. Hemos visto que no fue tan así en los últimos años", enfatizó Parrilli.

El senador ultrakirchnerista recordó la frase que lanzó el fallecido expresidente Néstor Kirchner contra el Grupo Clarín. "Hubo un expresidente que dijo una frasecita que hizo que a muchos sectores de la sociedad se le encendiera una lamparita -relató-. Cuando dijo "Clarín miente", muchos se preguntaron si sería cierto y, efectivamente, se dieron cuenta que Clarín mentía y que además lo hacía deliberada e intencionalmente. Hay que informar, simplemente eso. Por eso le hago este pedido a la Defensoría, que informe si hay una campaña de difamación a la clase política".

Parrilli se sumó al coro de voces oficialistas que se expresaron a favor de la creación del observatorio de medios en el ámbito de la Defensoría del Público.

La Comisión Bicameral realiza una reunión informativa con la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin Crédito: Prensa HCDN

En cambio, Juntos por el Cambio reclamó al oficialismo que retire el proyecto de creación de este observatorio. "Disuélvalo, no tiene sentido -dijo la diputada radical Karina Banfi, quien insistió en que el oficialismo retire la propuesta de creación de Nodio-. El Estado no debe intervenir, sino promover que la sociedad civil se autorregule".

Lewin había iniciado su presentación ante los legisladores con un amplio detalle sobre las actividades realizadas hasta ahora por el organismo que conduce. "Han pasado 100 días de gestión vertiginosos y muy fértiles después de cuatro años de vaciamiento", dijo, y precisó que, desde el 24 de junio las presentaciones recibidas en el organismo se incrementaron en un 150% respecto de los primeros cinco meses del año. En octubre, añadió, se receptaron 1000 presentaciones.

