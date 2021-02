Norberto Oyarbide: "Mauricio Macri me quiso comprar, pero yo no cotizo en Bolsa"

El exjuez federal apuntó contra el expresidente Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2021 • 21:25

El exjuez federal Norberto Oyarbide dijo que el expresidente Mauricio Macri intentó ofrecerle dinero para que se inhibiera en causas judiciales que lo involucraban, y afirmó que rechazó la propuesta diciéndole que él "no cotizaba en Bolsa".

En Radio 10, donde es columnista de un programa, Oyarbide indicó: "Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo intención directa de hacerlo".

"Me pidió que me inhiba en sus casos; yo tuve la causa de las escuchas ilegales donde él, siendo jefe de Gobierno [de la Ciudad de Buenos Aires], utilizó la Inteligencia del Estado con [Jaime] Stiuso a la cabeza. Ya siendo Presidente no había nadie que se le interpusiera, tenía todo el aparato del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria", agregó.

Ante una consulta específica respecto de si Macri le ofreció dinero, respondió: "Por supuesto. Y yo no me inhibí, y le dije que yo no cotizaba en Bolsa. Él no vino, vinieron enviados especiales".

Oyarbide procesó en 2010 al exmandatario en la causa en la que se investigaba al por entonces jefe de Gobierno por una red de espionaje ilegal a políticos e incluso familiares, de la que finalmente fue sobreseído en 2015.

Asimismo, el exjuez hizo alusión a visitas de miembros de la Justicia a Macri para informarle sobre el avance de las causas en las que se apuntaba contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Pude escuchar por esta misma radio las visitas de integrantes de Casación Penal, que visitaban a nuestro anterior presidente e iban a dar cuentas de las resoluciones que iban a tomar: todas tenían que ver con Cristina Fernández", afirmó Oyarbide.

Además, aludió a las recientes declaraciones del diputado Martín Soria (Frente de Todos), quien denunció en sus redes sociales que el actual titular de Casación, Gustavo Hornos, visitó la secretaría privada de Macri, en la Casa Rosada, el 31 de octubre de 2017 a las 14.23, y que dos días después, el 2 de noviembre de 2017, se conocía el procesamiento a la vicepresidenta dictado por la Sala IV de Casación, integrada por Hornos, en la causa por la obra pública de Vialidad Nacional en Santa Cruz.

Por otro lado, en relación a su renuncia a la Justicia, Oyarbide indicó que, "cuando llegó Mauricio[(Macri], dijo: 'No lo quiero ver más en la Justicia Federal'". Y continuó: "Y yo dije: '¿Después de haber tenido 45 años de aporte en la Justicia, me voy a someter a un juicio político?' Y dije que no, que prefiero una renuncia".

Sobre el proceso de aceptación de su renuncia por parte de Macri, afirmó: "Intercedieron personas cercanas a él que me conocen y finalmente la aceptó".

"El exministro [Germán] Garavano salió hace pocos días a decir cosas, pero yo no contesto esas cosas", finalizó el exjuez.

Garavano, en un reportaje reciente, afirmó que Oyarbide renunció porque no toleraba "el rechazo social". "Yo creo que la sociedad no toleraba en ese momento un juez de esas características", dijo el exfuncionario macrista.

Agencia Télam

Conforme a los criterios de Más información