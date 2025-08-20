Lilia Lemoine criticó a las bicisendas y Myriam Bregman la acusó de no saber cruzar la calle

En la previa a la sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, denunció que casi la atropella una bicicleta que venía de contramano y arremetió contra las bicisendas. Este comentario no había tenido tanta trascendencia hasta que fue compartido por la dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman, que criticó a la legisladora.

El primer posteo fue realizado este martes por Lemoine en su cuenta de la red social X. “Casi me atropella una bicicleta que venía en contramano. No odiamos lo suficiente a las bicisendas”, escribió, en alusión a la frase que suele utilizar el presidente Javier Milei, “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Ante los comentarios de sus seguidores y otros usuarios que la cuestionaban, se justificó y explicó: “Uno mira el tránsito en una avenida... No la bicisenda”.

El posteo de Bregman. X

Horas después, en la mañana de este miércoles, el mensaje de Lemoine fue compartido por Bregman, que redobló la apuesta y añadió: “Se mete hasta con las bicis, insoportable. Y no sabe que tiene que mirar para ambos lados”.

Los cruces previos

Las legisladoras habían tenido varios cruces previos en sus encuentros en la Cámara baja. Uno de los últimos tuvo lugar poco antes del cierre del debate en comisión de la Ley Bases el año pasado, cuando la diputada de LLA aprovechó su intervención para fustigar a la entonces legisladora del FIT-U y aseguró que la llamó “bruta” por fuera del micrófono. “La izquierda argentina es la que peor representa a los trabajadores, no pasan del 2% [de votos]”, acusó la libertaria.

“Después de escuchar a los diputados de la izquierda, reafirmo que definitivamente odian a los ricos”, fue por esta afirmación de Lemoine que Bregman gritó: “¡Sí!”. “Lo dicen y se alegran, tratan a los ricos como si fuesen delincuentes y como si el empresario no fuera trabajador”, continuó Lemoine.

En esa misma línea, la libertaria siguió con su alocución. “No paran de reiterar un reclamo por la educación pública basado en cuestiones políticas porque el Presidente jamás dijo que se iba a cerrar la universidad, ya se pagó el doble de lo que se pagó en 2023. Dejen de mentir, están los números”, sostuvo y añadió: “Quieren seguir manteniendo el status quo. Les gusta porque son minoría y no tienen otro lugar donde chillar y decirlo. No les importa la gente. A la izquierda no le importa porque no representan a los trabajadores, simplemente odian a los ricos y no entiendo cómo desde un lugar de odio se puede construir. La izquierda no va a cambiar la idea y eso lo sé. Pero ustedes son el 2%”.