Omar de Marchi cuestionó con dureza al jefe de Gabinete durante su primera visita a la Cámara baja

30 de julio de 2020 • 19:35

El diputado nacional Omar de Marchi (Pro), reaccionó con dureza ante las críticas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a la oposición y a la gestión de Mauricio Macri, esta tarde, durante su primer informe de la gestión ante la Cámara baja."Ha tenido un mensaje lleno de odio", le dijo.

Cafiero habló durante aproximadamente una hora ante los diputados presentes, de manera virtual y remota, en la Cámara baja. Cuando terminó, cerca de las 17.30, fue el turno del legislador del Pro, quien lo saludó: "Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Ha tenido un mensaje lleno de odio, ministro, ¿cómo se siente? ¿Está nervioso? Si hubiera cumplido con la Constitución, estaría más aclimatado", le reclamó, en línea con otros referentes de la oposición que en los últimos días cuestionaron la demora en la visita de Cafiero a la Cámara de Diputados.

Minutos antes, en la apertura de la sesión informativa, Cafiero había hecho especial énfasis en la "preocupación" del Gobierno con respecto, justamente, al "discurso de odio", al recordar las expresiones más duras de referentes críticos del Gobierno.

En tono irónico, agregó: "Esta sería la octava vez que rendiría cuentas, pero es la primera vez que nos visita. Lo sabemos, nunca les gustaron los controles, ni en los doce años anteriores. Pero sepa que venir a rendir cuentas no es una visita de cortesía, es una obligación constitucional".

De Marchi, miembro del interbloque de Juntos por el Cambio y parte de ala de legisladores más críticos del Gobierno, le exigió al ministro coordinador definiciones económicas y cuestionó a la conducción nacional por la falta de planificación. "Nunca tuvieron plan económico, ni lo tienen. No enviaron el Presupuesto al Congreso porque no lo tuvieron, y porque no lo tienen", lanzó De Marchi.

Y preguntó sobre la inflación, el valor del dólar y el déficit primario estimados para fin de año. "¿Cómo piensan pagar la diferencia entre lo que recaudan y lo que gastan", preguntó tras escuchar el discurso de Cafiero, de corte general, donde no brindó detalles específicos de indicadores de actividad económica.

Durante su discurso, Cafiero cuestionó al macrismo por sus políticas económicas y atribuyó a la gestión anterior la situación económica actual. De Marchi le contestó: "Pusieron a la Argentina de rodillas. Ya estábamos de pie, erguidos. Tratando de resolver problemas estructurales después de doce años de kirchnerismos, de diez años de menemismo, eso fue un flagelo", lanzó. Y advirtió sobre el "odio en el rostro de la vicepresidenta cuando habla" y el "rostro desconcertado y obediente de Alberto Fernández de Kirchner".