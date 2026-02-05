Operación Daga Atlántica: EE.UU. enviará Boinas Verdes y Marines para un ejercicio militar conjunto con la Argentina

La alianza entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei dará un paso significativo en las próximas semanas para fortalecer el acercamiento en el terreno militar. Tropas argentinas compartirán con Marines, Boinas Verdes y comandos aéreos de los Estados Unidos el ejercicio combinado Daga Atlántica.

La fecha que se maneja para llevar adelante esta operación es el 6 de abril, aunque todavía faltan ajustar detalles, como el número de efectivos que tomarán parte de los ejercicios.

Las operaciones comprenderán maniobras complejas vinculadas a operaciones especiales, contraterrorismo, rescate de rehenes y acciones conjuntas de alta intensidad.

En un signo de acercamiento, como ya publicó LA NACION, la Argentina participará de una cumbre de altos mandos militares del hemisferio convocada por el gobierno de Estados Unidos. La reunión se hará el 11 de febrero, con representantes de 34 países. Entre ellos estará el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare

En otro orden, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, asistirán a la 62ª. Conferencia de Seguridad de Munich, que se hará del 13 al 15 de este mes para analizar las políticas de defensa. Ambos ministros gestionarán una reunión bilateral con sus pares del Reino Unido para intentar negociar el levantamiento del veto británico, que desde la guerra de Malvinas frena las posibilidades de que las Fuerzas Armadas puedan mejorar el equipamiento militar.

Tropas argentinas en un ejercicio militar combinado Argentina.gob.ar

El ejercicio conjunto

Se espera que Estados Unidos confirme las unidades que participarán del ejercicio combinado Daga Atlántica, aunque en el gobierno de Milei dan por seguro que llegarán los Boinas Verdes del Ejército (Green Berets), el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y -aunque falta la confirmación- unidades del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas del Cuerpo de Marines.

Se estima que el gobierno de Trump enviará unos 125 militares para esta operación, que se llevará adelante por primera vez en la Argentina. El trabajo conjunto podría incluir acciones en áreas estratégica, como los sistemas tecnológicos integrados de comando, comunicaciones y ciberdefensa.

En la gestión de Luis Petri en el Ministerio de Defensa se venía trabajando para lograr la aprobación de 18 ejercicios militares, con tropas norteamericanas y de Brasil, Chile, España, Uruguay, Alemania, Francia, Italia, Perú, Sudáfrica e India, entre otros países.

Militares de Estados Unidos y la Argentina participaron en junio del año pasado del ejercicio Estrella Austral 2025, que reunió a 2700 efectivos de fuerzas especiales de Chile, Estados Unidos, España, la Argentina, Colombia y Paraguay, en el mayor despliegue de fuerzas de operaciones especiales de la región, destacaron fuentes castrenses a este diario.

Militares argentinos en ejercicios con otros países Argentina.gob.ar

Las Fuerzas Armadas de la Argentina y Estados Unidos también desarrollaron en 2025 la Operación Tridente, que llevó a tropas de las Fuerzas Armadas norteamericanas a las bases navales argentinas de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Ese movimiento de tropas fue aprobado por un decreto de necesidad y urgencia, ante la imposibilidad de tramitar esa autorización por vía legislativa.

En otro antecedente en agosto de 2025 infantes de marina argentinos y marines de EE. UU. Realizaron entrenamientos conjuntos cerca de Ushuaia, en el glaciar Vinciguerra, en una señal de apertura a la presencia militar norteamericana en un territorio considerado sensible.

Además, en septiembre del año pasado, la Patrulla Conjunta de Tropas para Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas, integrada por efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, participó de la competencia Fuerzas Comando, en El Salvador. Se trata de pruebas se realizan todos los años, , coordinadas por el Comando de Operaciones Especiales Sur, de los Estados Unidos. El objetivo es evaluar y practicar destrezas de resistencia física, coordinación táctica y efectividad en el trabajo de equipo.

Según publicó Infobae, el acuerdo para realizar el nuevo ejercicio combinado Daga Atlantica se concretó a través de un memorando de entendimiento suscripto en marzo de 2025 en el edificio Libertador entre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de la Argentina y el Comando Sur de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

El intercambio y los entrenamientos conjuntos apuntan a incrementar la preparación militar y la defensa regional.