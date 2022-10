Conflicto mapuche: un vecino de Bariloche se acercó a su propiedad usurpada y fue atacado con piedras tras el banderazo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luis Dates, propietario de Los Radales, una de las propiedades usurpadas en Villa Mascardi, denunció que sufrió un ataque luego del banderazo de ayer organizado por los vecinos contra la violencia y las tomas. Según relató Dates, luego de la marcha se dirigió junto a su mujer a su terreno para ver el estado de la propiedad. Desde la ruta, tomaron fotos del ingreso. Cuando emprendían la vuelta, un grupo de alrededor de 10 encapuchados los atacó con piedras.

La cabaña Los Radales, en Villa Mascardi, fue una de las propiedades atacadas la semana pasada horas después de que la Casa Rosada anticipara la conformación de un comando especial de cuatro fuerzas federales para prevenir nuevos ataques, impulsado presuntamente por sectores de la comunicad mapuche. Al lado de Los Radales estaba el puesto de Gendarmería, establecido para custodiar la propiedad, que fue atacado a tiros y luego incendiado por un grupo de por lo menos 20 personas. Hoy, la tranquera por la que se ingresa al terreno permanece bloqueada con ramas, chapas, una mesa de plástico y restos de la casilla incendiada.

Los dueños de Los Radales, la propiedad que está en la imagen, fueron agredidos con piedras; el ingreso a la propiedad está bloqueado

No fue el primer ataque sufrió la cabaña de la familia Dates: la incendiario el 31 de julio pasado y ya había sido incendiada parcialmente en 2020. Está ubicada en el kilómetro 2005 de la ruta 40 sur, a 300 metros de la toma que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu mantiene en terrenos de Gas del Estado.

“Luego de la desconcentración salimos para Mascardi para ver en qué estado estaba la propiedad y sacamos una foto de la tranquera desde la ruta, no entramos en la propiedad. Aunque pudimos ver que aparentemente no había nadie. Cuando empezamos a volver, habremos hecho 300 metros hacia la ruta y salieron del bosque a la altura del predio de Gas del Estado 8 u 10 personas tirándonos piedras con la mano y con ondas. Pude poner marcha atrás y habré hecho 10 metros marcha atrás con esta gente que me venia corriendo y encaré hacia Villa Mascardi”, relató Dates a LA NACION. Ninguna de las piedras impactó en el auto.

Según relato Dates luego del ataque, que ocurrió cerca de las 18:30, se dirigió al puesto de Gendarmería ubicado en el kilómetro 2003 de la ruta nacional 40 -a dos kilómetros de la zona ocupada-para pedir auxilio. Los gendarmes ya estaban al tanto de los incidentes por automovilistas que vieron la maniobra de Dates y también frenaron.

“Gendarmería paró el tránsito y contestaron que lamentablemente tienen que estar apostados ahí, que no pueden hacer nada. Nos dijeron que teníamos que hacer la denuncia en la policía de Río Negro”, afirmó Dates. Según informó su abogado, esa denuncia se hizo ante la fiscalía federal, que se declaró incompetente, y luego se radicó en el fuero provincial vía Whatssap a la fiscalía que dirige Betiana Cendón. Según confirmaron a LA NACION desde la fiscalía será ampliada en el transcurso de esta mañana.

Protesta en pedido de desalojo de grupos Mapuches de Mascardi. Marcelo Martínez

El damnificado dijo que luego del ataque, el resto de los autos, que serían cerca de 10 0 15, decidieron avanzar y ellos siguieron a la caravana. “Cuando pasamos de nuevo por Gas del Estado, identificaron nuestro auto y otra vez otra lluvia de piedras”, narró el propietario de Los Radales.

“Es la primera vez que tengo un ataque directo . Terrible, la verdad que una situación muy angustiante”, dijo Dates. En ese sentido, al igual que la mayoría de los vecinos, reclamó mayor presencia del Gobierno: “Nosotros solamente fuimos a ver en que estado estaba nuestra propiedad nunca con la idea de provocar a nadie porque nosotros somos gente de paz. Queremos una solución total en forma pacífica y dentro del marco de la ley. Evidentemente nosotros jugamos con unas armas, las legales y esta gente juega con otras y lamentablemente el Gobierno no tiene en cuenta a las personas que tiene que velar por los derechos”.

El auto identificado en el banderazo

Se presentó hoy en la fiscalía a cargo de Cendón, Carlos Cayuqueo Mallea, denunciado en noviembre de 2020 por agredir en noviembre de 2020 por agredir en el marco de un piquete a Diego Frutos, dueño de La Cristalina, una de las propiedades que fue incendiada en marzo de 2020 y usurpada la semana pasada. “Fue notificado hoy temprano a la mañana. Estamos esperando que la oficina fiche el juicio”, confirmaron desde la fiscalía a LA NACION.

Efectivos del COER rodearon el auto que se acercó al banderazo contra las tomas

Cayuqueo Mallea fue identificado ayer por los vecinos durante el banderazo cuando regresaban a Bariloche. Se trasladaba en un auto junto a otros dos personas. Según confirmaron fuentes policiales, los ocupantes del Renault Clío patente KUE 320 transportaban una bandera mapuche. Cuando advirtieron esta situación, unos 15 efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) rodearon el vehículo para evitar que la reacción de los vecinos pasara a mayores.

Los vecinos reconocieron a Cayuqueo Mallea, el único que no portaba identificación según dijeron fuentes policiales, y el propio Frutos le comunicó por teléfono su presencia a la fiscal Cendón. Cuando la marcha de vecinos y propietarios se alejó y el tránsito se normalizó, la policía lo trasladó a la comisaría 42, donde fue notificado para que este lunes se presente ante la fiscal Cendón. . Cayuqueo Mallea fue acusado como coautor de “lesiones leves calificadas por haber sido cometidas con el concurso premeditado de dos o más personas”, pero no tiene pedido de detención.