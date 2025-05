Otro gobernador denunció a la cantante Valentina Olguín por usar su CUIT para importar ropa

El escándalo por las denuncias de gobernadores del país a la cantante santiagueña Valentina Olguín por utilizar sus datos fiscales con el propósito de importar ropa sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. A las presentaciones judiciales de los mandatarios de Buenos Aires (Axel Kicillof), La Pampa (Sergio Ziliotto), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Entre Ríos (Rogelio Frigerio) y San Luis (Claudio Poggi) se agregó la del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

Según pudo saber LA NACION, Orrego hizo la presentación en marzo, pero trascendió en las últimas horas con la repercusión mediática del caso. El mandatario envió un escrito luego del pedido del fiscal tucumano José Manuel Díaz Vélez para que declare como testigo en la causa que se le imputa a Olguín por el delito de contrabando simulado, investigación iniciada en diciembre.

En ese marco, se le solicitó a Orrego que manifestara si había realizado una compra en el exterior por medio de la empresa de envíos Fedex en julio del 2024. La compra que había hecho la cantante de 27 años era de la reconocida marca Revolve y enviada a un domicilio en el barrio porteño de Núñez. Tras desconocerla, el mandatario provincial denunció que ella usó sus datos fiscales.

Valentina Olguín, la cantante de Santiago del Estero denunciada por usar el CUIT de cinco gobernadores para importar ropa.

A Olguín se la acusa de haber utilizado los CUIT, nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los seis mandatarios para hacerle frente al límite personal de cinco envíos anuales de hasta US$3000 dispuesto por la Aduana. Según se reconstruye en la investigación, Olguín superó ese tope para envíos courier de forma personal. Así, al exceder ese margen, utilizó los datos de los gobernadores para recibir en su domicilio la indumentaria.

Además de esta declaración enviada a Tucumán, el gobernador sanjuanino radicó la denuncia ante el fiscal general de su provincia, a cargo de Francisco José Maldonado el 11 de marzo.

Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. marcelo-aguilar-4503

Olguín fue imputada en diciembre tras una denuncia del gobernador tucumano, Jaldo, quien recibió un mail por una compra que no había hecho. Al poco tiempo se sumaron Kicillof, Frigerio, Ziliotto y Poggi, cuyos datos personales también habrían sido utilizados en operaciones similares.

Luego de la primera presentación en la fiscalía, la Justicia dispuso un allanamiento en el domicilio de la joven, en Núñez, donde se secuestraron prendas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y papeles que tenían escritos varios CUIT. La causa está a cargo del fiscal federal Agustín Chit y radicada en el juzgado federal de Tucumán de Díaz Vélez.

Valentina Olguín tiene 27 años, es cantante e influencer.

Tras la primera declaración de la imputada, Chit consideró que existen elementos suficientes para sostener que la cantante actuó con conocimiento y voluntad de defraudar.

Qué dijo Valentina Olguín

Este jueves, Olguín rompió el silencio y le envió un audio a LN+ en el que admitió el delito, pero negó que lo haya hecho con un fin comercial.

“No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias. He pensado o razonado en ese momento qué CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retuvieran más los paquetes”, indicó.

Tras ello, la joven agregó: “Pensé al azar en gente que por ahí tiene cargos más expuestos. Realmente fue al azar y no fue intencionado o político, sino para facilitar el ingreso de los paquetes y que no los sigan reteniendo”.

Luego de admitir la maniobra, Olguín insistió en que lo hizo con desconocimiento. “Obviamente ha sido desde un lugar inmaduro, desde el desconocimiento total, sin saber que podía trascender en algo más grave. Nunca se me ha pasado por la cabeza, aunque ahora viéndolo me parece una tontería no haberlo razonado mejor, claramente”, sostuvo y luego cerró: “Estoy 100% a disposición desde el primer momento para enmendar los daños. Es simplemente eso. Me hago cargo de la imprudencia, aunque haya sido desde el desconocimiento”.

Entrevista con Valentina Olguín, la influencer denunciada por usar datos de gobernadores para comprar en el exterior

Por la tarde del jueves, en diálogo directo con LN+, la cantante brindó más detalles del caso y negó cualquier tipo de fin comercial. “No eran compras. Yo recibía ropa que me mandaban marcas de afuera, a modo de colaboración. Es cuando te mandan ropa para que las uses en un video o en fotos”, detalló.

“Al principio estaba todo bien porque para ingresar ropa se puede usar el CUIT hasta cinco veces por año. Como me mandaban todos los meses, usé mi CUIT y después el de mi papá, mamá, hermanas y el de mis íntimas amigas, a las que se los pedía. Pero en un momento empezaron a haber más restricciones de aduana y me empezaron a retener varios paquetes”, relató.

Y continuó: “Me pedían que cada CUIT que usara tuviera el domicilio fiscal constituido y en ese momento no tenía mucha idea de qué era, pero es un trámite que lo hace cada uno desde su cuenta de AFIP (hoy ARCA) que es mega simple. La verdad es que tuve un muy mal razonamiento al pensar que necesitaba un CUIT para tener la ropa, también de inmadurez, de no saber el contexto y no entender mucho”.

“Buscaba en Google al azar CUIT y las personas que estaban expuestas a estos cargos podían llegar a tener esta condición del domicilio fiscal constituido. Fue mayormente para agilizarme, para tener el look que necesitaba en un video”, se excusó la joven, quien negó la existencia de cualquier vínculo preexistente con los gobernadores y el ámbito de la política.