Después de haber sido acusados por Mauricio Macri de ser parte de la "patota del transporte", Hugo y Pablo Moyano le respondieron hoy al Presidente con críticas a la gestión económica y vincularon el mensaje oficial con su rechazo a aceptar una reforma de la legislación laboral.

"Nos trata de mafiosos porque nos opusimos a la reforma laboral. Tanto Hugo Moyano como yo hemos sido atacados con por otros gobiernos. No vamos a resignar un ítem del convenio colectivo de trabajo. Acá no va a pasar la reforma laboral que quieren imponer el Presidente y el Fondo Monetario Internacional ( FMI )", dijo Pablo Moyano en declaraciones a C5N.

El sindicato de camioneros que lideran los Moyano está en plena negociación salarial con la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que ya rechazó un aumento anual de 46% más un bono de fin de año de $20.000. Los empresarios están dispuestos a otorgar la suba salarial en línea con la inflación, pero pretenden modificar algunos puntos del convenio colectivo vinculadas a la antigüedad [se les paga un 1% a cada trabajador y los empresarios pretenden reducirlo a 0,5%] y a las horas extras.

"Por orden de [Guillermo] Dietrich, la Fadeeac quiere modificar el convenio a la baja. La intención del Gobierno es bajar los salarios y explotar, y tener sindicatos por empresa, como sucede en Brasil", dijo Pablo Moyano.

La Fadeeac y el sindicato de camioneros tiene previsto reunirse el miércoles próximo en la secretaría de Trabajo para intentar avanzar con la paritaria. En tanto, Moyano no descartó avanzar con una medida de fuerza: "Alguna reacción tiene que haber del movimiento obrero ante el desempleo". Y añadió: "Cuando habla Macri de la grieta del país creí que iba a ser una mea culpa por el daño a los jubilados y trabajadores y por la cantidad de chicos que no tienen para comer. Acá no va a pasar la reforma laboral que quiere imponer".