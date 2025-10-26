Padrón electoral de la provincia de Buenos Aires 2025: dónde voto hoy

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas nacionales en todo el territorio argentino. En la Provincia de Buenos Aires, los ciudadanos eligen 35 diputados nacionales para el Congreso. Para facilitar el sufragio, la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral de la Provincia de Buenos Aires 2025, una herramienta que permite a los votantes verificar sus datos y el establecimiento asignado para emitir el voto.

Cómo consultar dónde voto en estas elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón definitivo para que cada elector sepa dónde le corresponde sufragar. Los ciudadanos de la Provincia pueden verificar su lugar de votación a través del sitio web oficial del organismo ejecutando los siguientes pasos:

El elector debe ingresar a la plataforma oficial del padrón electoral.

del padrón electoral. Allí, debe completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito donde vota .

. El sistema solicita la introducción de un código de validación para confirmar que la consulta no es automatizada.

para confirmar que la consulta no es automatizada. Luego de presionar el botón “Consultar”, la plataforma exhibe de forma inmediata la dirección exacta del centro de votación, el número de la mesa asignada y el número de orden del elector.

Cómo se votará en estas elecciones

Las legislativas de 2025 marcan el debut a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP). El principal objetivo de este instrumento es asegurar que toda la oferta electoral esté disponible en cada centro de votación. Esto elimina el problema histórico del faltante o robo de boletas partidarias.

El procedimiento en la cabina de votación cambia con la implementación de la BUP. El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

Solicitar la BUP: El elector entrega su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de su identidad. Luego, recibe la boleta firmada por el presidente de mesa y una lapicera.

El elector entrega su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de su identidad. Luego, recibe la boleta firmada por el presidente de mesa y una lapicera. Elegir candidatos: Dentro de la cabina, el ciudadano debe marcar con una cruz o tilde el casillero de la lista o candidato de su elección. Solo se permite una marca por cada categoría de cargo.

Dentro de la cabina, el ciudadano debe marcar con una cruz o tilde el casillero de la lista o candidato de su elección. Solo se permite una marca por cada categoría de cargo. Emitir el voto: Por último, debe doblar la boleta por la línea punteada, depositarla en la urna, firmar el padrón electoral y retirar su constancia de voto junto con su documento.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Quiénes son los candidatos en la Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la BUP presentará 15 fuerzas políticas que compiten por las 35 bancas en la Cámara de Diputados. El orden de aparición en la boleta y los primeros cinco candidatos de cada lista son los siguientes:

Alianza La Libertad Avanza (503): Diego César Santilli, Karen Reichardt, Gladys Noemi Humenuk, Sebastian Miguel Pareja y Johanna Longo.

Diego César Santilli, Karen Reichardt, Gladys Noemi Humenuk, Sebastian Miguel Pareja y Johanna Longo. Partido Nuevo Buenos Aires (221): Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordoñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramon Garces.

Santiago “Dogo” Cúneo, Mara Yanina Ordoñez, Larry de Clay, Ximena Rijel y Ramon Garces. Liber.Ar (318): María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma.

María Fernanda Tokumoto Eyler, Leonardo Fabián Mollard, Mónica Graciela Paz, Fernando Esteban Bovero y Mariana Elizabeth Ledesma. Frente de Izquierda - Unidad - (506): Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart.

Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Alejandro Bodart. Frente Patriota Federal (95): Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko.

Alberto Samid, María Cristina Dip, Alejandro Carlos Biondini, Marisa Cecilia Scarafia y Martín Adán Iodko. Unión Liberal (153): Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raul Mansilla.

Roberto Horacio Cachanosky, Griselda Mirian Romariz, Hugo Eduardo Bontempo, Patricia Marcela Heltner y Alejandro Raul Mansilla. Alianza Fuerza Patria (507): Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo.

Jorge Enrique Taiana, María Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Raquel Siley y Sergio Omar Palazzo. Coalición Cívica A.R.I. (47): Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Ramaricel Etchecoin Moro y Matías Yofe.

Juan Manuel López, Elsa Esther Llenderrozas, Lisandro Fabián Hourcade, Ramaricel Etchecoin Moro y Matías Yofe. Mov. Pol. Soc. y Cultural Proyecto Sur (305): Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo.

Ricardo Luis Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo Fernando López, María Celina Sburlatti y Hugo Adolfo Maltempo. Propuesta Federal para el Cambio (299): Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños.

Fernando Andrés Burlando, Fabiana Gabriela Martín, Fabián Raúl Amendola, Silvia Fabiana Petroff y Javier Ignacio Baños. Alianza Provincias Unidas (508): Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti.

Florencio Randazzo, Margarita Rosa Stolbizer, Emilio Monzó, Danya Veronica Tavela y Alfredo Remo Lazzeretti. Alianza Potencia (504): María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña.

María Eugenia Talerico, Ricardo Inti Alpert, María Sofía De Hagen, Fernando Pablo Mascetti y Flavia Noelia Acuña. Alianza Unión Federal (501): Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire.

Fernando Gray, María Laura Guazzaroni, Federico Martelli, Analia Elisabet Pérez y Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire. Alianza Nuevos Aires (502): Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz.

Sixto Cristiani, Catalina Achilli, Leandro Damián Nievas Offidani, Milagros Ayelén Alfonso y Cristian Alejandro Ruiz. Movimiento Avanzada Socialista (276): Manuela Castañeira, Juan Cruz Ramat, María Paz Álvarez, Lucas Matías Correa y Soledad Victoria Yapura.

Cabe destacar que, si bien Diego Santilli encabeza la lista de La Libertad Avanza, la boleta impresa mostrará el nombre de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.