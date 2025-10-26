Padrón electoral de la provincia de Santa Fe 2025: dónde voto hoy

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas nacionales en todo el territorio argentino. En la provincia de Santa Fe, los ciudadanos eligen a nueve diputados nacionales para el Congreso. Para facilitar el sufragio, la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral de la provincia de Santa Fe 2025, una herramienta que permite a los votantes verificar sus datos y el establecimiento asignado para emitir el voto.

Cómo consultar dónde voto en estas elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón definitivo para que cada elector sepa dónde le corresponde sufragar. Los ciudadanos de Santa Fe pueden verificar su lugar de votación a través del sitio web oficial del organismo ejecutando los siguientes pasos:

El elector debe ingresar a la plataforma oficial del padrón electoral.

del padrón electoral. Allí, debe completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito donde vota .

. El sistema solicita la introducción de un código de validación para confirmar que la consulta no es automatizada.

para confirmar que la consulta no es automatizada. Luego de presionar el botón “Consultar”, la plataforma exhibe de forma inmediata la dirección exacta del centro de votación, el número de la mesa asignada y el número de orden del elector.

Cómo se votará en estas elecciones

Las legislativas de 2025 marcan el debut a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que la provincia de Santa Fe ya utilizó en sus comicios locales para elegir convencionales constituyentes. El principal objetivo de este instrumento es asegurar que toda la oferta electoral esté disponible en cada centro de votación. Esto elimina el problema histórico del faltante o robo de boletas partidarias.

El procedimiento en la cabina de votación cambia con la implementación de la BUP. El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

Solicitar la BUP: El elector entrega su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de su identidad. Luego, recibe la boleta firmada por el presidente de mesa y una lapicera.

El elector entrega su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de su identidad. Luego, recibe la boleta firmada por el presidente de mesa y una lapicera. Elegir candidatos: Dentro de la cabina, el ciudadano debe marcar con una cruz o tilde el casillero de la lista o candidato de su elección. Solo se permite una marca por cada categoría de cargo.

Dentro de la cabina, el ciudadano debe marcar con una cruz o tilde el casillero de la lista o candidato de su elección. Solo se permite una marca por cada categoría de cargo. Emitir el voto: Por último, debe doblar la boleta por la línea punteada, depositarla en la urna, firmar el padrón electoral y retirar su constancia de voto junto con su documento.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Quiénes son los candidatos en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, la BUP presentará 16 fuerzas políticas que compiten por las nueve bancas en la Cámara de Diputados. El oficialismo provincial de Maximiliano Pullaro busca ratificar su victoria en las elecciones locales. El orden de aparición en la boleta y los primeros cinco candidatos de cada lista son los siguientes:

Partido Autonomista (Lista 36): Raimar Ataide Da Costa, Noelia Samanta Vanina Mirabella, Chavo Ventura, Jesica Romina Reyes y Pedro Héctor Mariani.

Raimar Ataide Da Costa, Noelia Samanta Vanina Mirabella, Chavo Ventura, Jesica Romina Reyes y Pedro Héctor Mariani. Igualdad y Participación (213): Agustina Donnet, Damián Verzeñassi, Ana Narvaiz, Agustín González y Romina Sotelo.

Agustina Donnet, Damián Verzeñassi, Ana Narvaiz, Agustín González y Romina Sotelo. Republicanos Unidos (219): Luciano Chano Rossi, Georgina Montalbano Bogey, Rubén Óscar Voisard Rezola, Romina Soledad Giménez y Gastón Iván Méndez.

Luciano Chano Rossi, Georgina Montalbano Bogey, Rubén Óscar Voisard Rezola, Romina Soledad Giménez y Gastón Iván Méndez. Provincias Unidas (503): Gisela Scaglia, Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi y Natalia María Verónica Corona.

Gisela Scaglia, Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi y Natalia María Verónica Corona. Coalición Cívica ARI (47): Eugenio Malaponte, María Inés Masino, Carlos Javier Pujol, Andrea Martínez y Lautaro Candioti.

Eugenio Malaponte, María Inés Masino, Carlos Javier Pujol, Andrea Martínez y Lautaro Candioti. Fuerza Patria (505): Caren Tepp, Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Óscar Cachi Martínez y Fernanda Gigliani.

Caren Tepp, Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Óscar Cachi Martínez y Fernanda Gigliani. Política Obrera (92): Marilin Gómez, Germán Lavini, Alicia Escudero, Gustavo Fenoy, Stella Maris Giudice.

Marilin Gómez, Germán Lavini, Alicia Escudero, Gustavo Fenoy, Stella Maris Giudice. Nuevas Ideas (227): Eze Torres, Cristina Luciani, Luciano Corti, Andrea Mansilla y Daniel Caramutti.

Eze Torres, Cristina Luciani, Luciano Corti, Andrea Mansilla y Daniel Caramutti. La Libertad Avanza (96): Agustín Andrés Pellegrini, Yamile Vanesa Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Loana Ravera y Germán Cristian Pugnaloni.

Agustín Andrés Pellegrini, Yamile Vanesa Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Loana Ravera y Germán Cristian Pugnaloni. Defendamos Santa Fe (504): José Gaspar Lattuca, María Noel Montenegro, Manuel Alejandro Lafarga, Floriana Belén Marconi y Néstor Enrique Maggi.

José Gaspar Lattuca, María Noel Montenegro, Manuel Alejandro Lafarga, Floriana Belén Marconi y Néstor Enrique Maggi. Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (502): Franco Casasola, Carla Deiana, Adolfo Columbich, Fernanda Gutiérrez y Nicolás Rapanelli.

Franco Casasola, Carla Deiana, Adolfo Columbich, Fernanda Gutiérrez y Nicolás Rapanelli. Movimiento Independiente Renovador (177): Juan Carlos Blanco, Silvia Cristina Attorresi, Roberto Edgardo Forchetti, Claudia Mariel Ramírez y Víctor Hugo Gauna.

Juan Carlos Blanco, Silvia Cristina Attorresi, Roberto Edgardo Forchetti, Claudia Mariel Ramírez y Víctor Hugo Gauna. Compromiso Federal (82): Gabriel Felipe Chumpitaz, Polaca Alejandra Latosinski, Federico Eduardo Cutruneo, Claudia Beatriz Giménez y Daniel Eduardo Hansen.

Gabriel Felipe Chumpitaz, Polaca Alejandra Latosinski, Federico Eduardo Cutruneo, Claudia Beatriz Giménez y Daniel Eduardo Hansen. Partido Fe (77): Pamela Ivana Perino, Juan Atilio Flaherty, Aldana Mariela Peirotti, Héctor Reynaldo Cardozo y Silvia María de Lourdes Elías.

Pamela Ivana Perino, Juan Atilio Flaherty, Aldana Mariela Peirotti, Héctor Reynaldo Cardozo y Silvia María de Lourdes Elías. Frente Amplio por la Soberanía (501): Carlos Alfredo Del Frade, Gabriela Adelina Sosa, Luciano Martín Vigoni, Vanesa Gabriela Oddi y Pablo Francisco Bosch.

Carlos Alfredo Del Frade, Gabriela Adelina Sosa, Luciano Martín Vigoni, Vanesa Gabriela Oddi y Pablo Francisco Bosch. Movimiento al Socialismo (13): César Rojas Esquivel, Ayelén Velizan, Iván Pilcic, Marianela Ponce y Luis Nine.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.