Paro de colectivos: desde el Gobierno reaccionaron a la medida y prometieron “actuar muy fuertemente contra DOTA”

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, se refirió este viernes a la medida de fuerza de los colectiveros de la empresa DOTA, quienes anunciaron un paro desde la medianoche y hasta el mediodía que afecta a miles de usuarios del transporte pública tanto en la ciudad, como en el conurbano y otras provincias del país.

“Lamentable no es un paro gremial. La UTA no ha decretado ningún paro. Hay un sector interno que se presentó a elecciones en el gremio y que perdió, y que pretende así, demostrando su capacidad de daño, teniendo de rehén a los y las trabajadores que necesitan llegar a trabajar, lo que en las urnas no alcanzó”, indicó la funcionaria del gabinete del presidente Alberto Fernández, quien tras ello apuntó contra la empresa dueña de los vehículos.

“Cuentan con la complicidad de la empresa DOTA, que pretende digitar quién es su presentación gremial”, afirmó Olmos, quien también detalló que se trata de una medida “estrictamente ilegal” y quien no dudó en accionar en respuesta: “Vamos a actuar muy fuertemente sobre contra DOTA”.

En diálogo con radio La Red, al ser consultada si desde su cartera podrían sacarle la concesión a la firma, indicó: “Esa consulta deberían hacerla en el Ministerio de Transporte, sobre todo CNRT puede llegar en extremo a una decisión así”.

Noticia en desarrollo

LA NACION