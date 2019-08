PASO 2019: los memes de Smartmatic por la falla en el sistema de visualización

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019 • 21:37

El sistema provisto por la firma Smartmatic, que permite ver a los fiscales ver el recuento de votos, está caído desde las 8 de la noche, aunque la carga de los telegramas se sigue haciendo. Ante la demora en la visualización del recuento provisorio, los ciudadanos apelaron a los memes para matizar la espera. La temática más común es la suposición de un fraude, el sistema que está caído no define la votación (no es el recuento final) sino un provisorio que no tiene valor legal.

