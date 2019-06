Adrián Pérez dijo que las PASO son "una gran encuesta nacional carísima"

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior dijo que solo podrían suspenderse las primarias "con un gran acuerdo que pase por el Congreso" Crédito: twitter.com/adrianperezarg

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, aseguró hoy que "tiene sentido el planteo" de suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO) de agosto porque son "una gran encuesta nacional carísima" y dijo que solo podría ocurrir "con un acuerdo que pase por el Congreso".

"El sentido que tuvo la ley era que la ciudadanía pudiera participar de una interna abierta para dirimir los candidatos de las fuerzas políticas. Cuando hay listas únicas, indudablemente se pierde el sentido original que tuvo esta ley", sostuvo.

En diálogo con radio La Red, Pérez detalló que "todo el proceso electoral cuesta 10.300 millones [de pesos]" y que las PASO son la instancia "más cara": "Se lleva más del 40%, o sea que más de 4000 millones [de pesos]".

"Por eso entiendo los cuestionamientos de: 'Organizamos una elección que tiene un costo alto para no dirimir ninguna candidatura'", agregó.

Consultado sobre si sería posible suspender las PASO este año, el funcionario a cargo de modernizar y transparentar los procesos de elecciones contestó: "Sí, si existiera un acuerdo".

"Es una ley, una ley electoral. No hay forma de hacerlo, por ejemplo, con un decreto de necesidad y urgencia, porque no se puede. Tendría que ser con un acuerdo y que pase por el Congreso y que se suspenda para este escenario, esta coyuntura, donde no va a haber competencia entre las fuerzas", planteó Pérez.

"Hay varios dirigentes de distintas fuerzas, la he escuchado a Margarita Stolbizer , plantear: '¿Para qué vamos a PASO?'. Tiene sentido el planteo, pero eso requeriría plasmarlo en un acuerdo en el Congreso, suspendiéndola para esta oportunidad", insistió.

Pérez recordó que "hay otros sistemas de primarias" y que el presidente Mauricio Macri "había planteado la necesidad de revisar las PASO en 2017", pero que no hubo consenso.

"Las leyes electorales requieren mayoría especial, un consenso importante. Habría que ver si estamos ahora en tiempo y condiciones de obtener el acuerdo ese", deslizó.

"El Gobierno siempre se planteó la posibilidad de revisar", concluyó.

Las PASO

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como PASO, fueron establecidas en 2009 para la selección de candidatos a cargos electivos de nivel nacional. La ley 26.571 fue sancionada el 2 de diciembre de ese año y las PASO se implementaron por primera vez en las elecciones de 2011.

Las elecciones son "primarias" porque definen las candidaturas a cargos electivos nacionales; son "abiertas" porque todas las personas inscriptas en el padrón tienen un voto por categoría de cargo y pueden participar en la primaria de cualquier partido político, sin importar si están afiliadas; son "simultáneas" porque las primarias de todos los competidores se hacen al mismo tiempo; y son "obligatorias" porque son compulsivas para los electores. Además, todas las agrupaciones que quieran competir en la elección general deben participar, aun si presentan una lista única.