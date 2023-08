Patricia Bullrich contó cómo será la convivencia en el búnker conjunto con Horacio Rodríguez Larreta: “Modelo americano”

escuchar

Patricia Bullrich dio detalles acerca de cómo será la convivencia con su adversario en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, la noche de las PASO. Tal como publicó LA NACION, los dos decidieron compartir un búnker para esperar el resultado de las elecciones. La precandidata a presidenta de Pro sostuvo que se inspiraron en el “modelo americano” de las convenciones de los partidos de Estados Unidos.

“ Hemos tomado un modelo americano, cuando hacen una convención el búnker lo hace el partido, y los candidatos están analizando los resultados dentro de un mismo búnker con sus equipos ”, explicó Bullrich en diálogo con José Del Rio durante el programa Comunidad de Negocios de LN+ sobre la metodología que eligió Juntos por el Cambio para las primarias con la que pretende mostrar una imagen de unidad.

Patricia Bullrich: "Argentina tiene todo y nada a la vez"

“El que gana es el que pone las condiciones de cómo se va a hablar”, indicó la exministra de Seguridad y siguió: “En este caso la coalición toma la decisión de estar todos juntos, el que gana dice quien habla y cómo hacemos”. “Nos estamos jugando unas PASO y ese modelo nos pareció el más adecuado”.

En un principio, Bullrich había dicho que esperaría en una de sus oficinas los votos y Larreta en Costa Salguero, como suele hacer el Pro. Pero luego se pusieron de acuerdo al menos en ese punto.

En otro tramo de la entrevista con Del Rio, Bullrich marcó sus diferencias con el jefe de gobierno porteño, sin nombrarlo: “La Argentina está en una situación de angustia muy profunda. En esta situación tan terminal se necesita un liderazgo con carácter y decisión, un piloto de tormenta, que sepa qué hacer en un situación tan dura, que sepa con quién dialogar y con quién tener conflicto. Es un momento bisagra, no hay que dejarse amedrentar por el poder de siempre”, consideró diferenciándose de su competidor en la interna.

En ese sentido, añadió: “Lo que se juega es que cuando miramos la Argentina, vemos, que si viene alguien de afuera te dice, que tenemos todo: litio, petróleo, empresas, metalúrgica, construcción… pero a la vez no tienen nada, pobreza y destrucción… ¿Qué pasa? Hay un sistema de poder que hace que todo lo que tenemos no se traduzca en riqueza para la Argentina”.

Patricia Bullrich: "Le voy a decir a la gente las cosas como son"

Por otra parte, insistió con su idea de entrar a la bóveda del Banco Central con una cámara, para mostrar metafóricamente la “herencia” pero también que, según ella, “están tocando el oro” de los argentinos. Reiteró que su idea es que el cepo debe retirarse lo antes posible. “No me voy a quedar cuatro años esperando a ver cómo el gradualismo de no levantar el cepo me retrasa las inversiones”, explicó. Aunque aclaró que la fecha para levantarlo la definirá su equipo técnico.

Reforma laboral y equipo de trabajo

Más tarde, la titular del Pro en licencia, se refirió a la necesidad de ahondar en una reforma de los convenios colectivos de trabajo. “Hay que ir a una reforma laboral. Hay 8.000.000 de argentinos afuera del sistema laboral y 3.000.000 que tiene plan social y no una relación formal de trabajo. Los convenios colectivos están basados en convenios del 75′, de Isabel Perón... Hay que adecuarlos. Las formas de trabajo han cambiado”, expuso.

Sin embargo, despotricó contra el gobierno nacional y la administración kirchnerista. “¿De qué derechos habla el oficialismo teniendo 8.000.000 de personas en la informalidad? ¿Tienen seguro de desempleo? ¿Tienen seguridad social?”, se preguntó y agregó: “El salario se ha ido al más bajo que recordemos. El kirchnerismo, el peronismo, ha generado derechos para los burócratas y los sindicalistas, todos millonarios, y nada para los trabajadores argentinos que están por debajo de los salarios de toda Latinoamérica”.

Para contrarrestar ese deterioro, indicó que trabaja en conjunto con los economistas Luciano Laspina y Carlos Melconián. “Los mejores equipos que tiene la Argentina para dar vuelta la economía son los de Malconian y Laspina, para dar vuelta una economía que no crece, lo que no voy a negociar es el crecimiento de la argentina”.

“Tengo un equipo especializado en desarrollo estratégico, para que mejoren las cadenas de valor. Lo que hay en la Argentina no se transforma en riqueza, sino en problemas para los empresarios y desempleo”.

Aunado a ello, indagó en algunas de las principales medidas que tomaría de inmediato en una eventual presidencia. “El cepo se tiene que ir lo antes posible, porque se lleva las inversiones, retrasa las inversiones del gobierno. No me voy a comer cuatro años de gobierno esperando que el gradualismo de no levantar el cepo desde el principio”.

De la misma forma, dijo que el gobierno “ya está tocando el oro”, de las reservas del Banco Central, e insistió en la medida. “No es un problema del primer día. Vivir con cepo no se puede”. “Si algo le criticaron a nuestro gobierno fue no haber mostrado a corazón abierto la herencia. Todos sabemos que la información está de manera digital. Pero empezaron a tocar las reservas de oro del país”.

Por último, consideró como buena la medida implementada por Sergio Massa y el gobierno de subir el piso de Ganancias, pero consideró que no debería hacerse de esa manera. “Está bien lo de Ganancias, pero debería ser automático, no que un funcionario venga cada tanto y diga que va a cambiar Ganancias”.

LA NACION