La titular del PRO pidió al Presidente que "no culpe a la gente" Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2020 • 11:51

Después de que el presidente, Alberto Fernández, anunciara una nueva extensión de la cuarentena, la titular del PRO Patricia Bullrich criticó duramente la estrategia del Gobierno para enfrentar la pandemia provocada por el coronavirus.

"Nuestro bloque hizo un documento que decía que la cuarentena tenía que tener un equilibrio entre la libertad, la responsabilidad de la gente, la economía y la salud. Este equilibrio no se planteó", comenzó la exministra de Seguridad de la Nación en diálogo con La otra vuelta en LN+.

En este sentido, defendió los intentos del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para continuar con la reapertura escalonada de actividades. "La Ciudad de Buenos Aires ha intentado desde hace varios meses tener ese equilibrio y no le permiten hacerlo", continuó Bullrich. Además, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof: "La provincia de Buenos Aires tira bombas todo el tiempo diciendo que van a explotar los hospitales. Hacen clasismo".

"Lo que hay que plantear es que si se hace una cuarentena y no funciona, evidentemente, con repetir exactamente lo mismo vamos a tener el mismo resultado", opinó. Y agregó: "Seguimos destruyendo la economía, las familias, tenemos violencia de género, educación disminuida en todos los jóvenes del país, tenemos cierre de comercios, de empresas, destrucción del capital acumulado de las familias durante toda su vida".

A continuación, sostuvo que "hay que asumir la realidad". "Si vamos a repetir el mismo esquema, vamos a tener el mismo resultado. Hay que buscar otra cosa. No se puede volver a repetir lo mismo porque todos los días hay una empresa que cierra", indicó.

Por último, lanzó una advertencia para el Presidente: "A la gente no se le da solución, absolutamente a nada. La vida cotidiana de la gente parece no existir", dijo. "Que el presidente no culpe a la gente. No se puede estar culpando a la gente. Evidentemente se estiró demasiado la medida y la gente no puede más", finalizó Bullrich.