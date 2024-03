Patricia Bullrich denunció una amenaza de muerte en su contra en el Monumento al Quijote

Escuchar

Tras las marchas por el Día de la Memoria el 24 de marzo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció este martes una pintada en su contra en el Monumento al Quijote, en pleno centro porteño. “¿De verdad creen que nos vamos a asustar?”, escribió la ministra de Javier Milei.

La foto de la pintada fue publicada por la propia funcionaria y dice: “Matar a Bullrich para vengar a Santiago”, en referencia a Santiago Maldonado, el joven artesano que murió tras un desalojo de una ruta en Chubut, caso en el que Bullrich ocupaba la misma cartera en el gobierno de Mauricio Macri.

“Hoy amaneció la avenida 9 de Julio con esta pintada. ¿De verdad creen que nos vamos a asustar?”, escribió Bullrich en la red social X. Y siguió: “Lo único que logran es que redoblemos nuestro trabajo, cada día, para que no nos sigan tomando de rehenes”.

“Entiéndanlo, se les acabó la joda”, lanzó al final.

Quemaron un muñeco de Javier Milei en un acto de la izquierda por el 24 de marzo

Previo a la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, organizaciones políticas y sociales de la ciudad de La Plata realizaron a una movilización de apoyo a la convocatoria nacional de este domingo 24 de marzo, y en contra del gobierno de Javier Milei. Bajo la consigna “Son 30.000, fue y es genocidio”, varios organismos de defensa de los derechos humanos reunieron a cientos de personas en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de la localidad bonaerense.

Allí, además de leer un documento que condenaba los actos realizados durante la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 y recordaba a los desaparecidos por el terrorismo de Estado, los manifestantes llevaron un muñeco que simulaba ser el presidente Javier Milei, al que prendieron fuego en forma de protesta.

Por otro lado, aprovecharon el encuentro para apuntar contra las políticas económicas realizadas por el Gobierno. “Seguimos luchando hasta derrotar el plan de Milei, Villarruel, Bullrich y el FMI. Y en el camino de las y los 30.000, levantamos las banderas contra este sistema capitalista y patriarcal. ¡Vamos por un gobierno de las y los trabajadores, con la revolución socialista! No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, expresó el documento que fue leído por las organizaciones.

La protesta no sólo alcanzó al Presidente y el gabinete, sino también al intendente platense Julio Alak, al que acusaron de “despedir a cientos de trabajadores municipales que se encontraban en un estado de precarización total” y de “abandonar a miles de platenses” durante las fuertes inundaciones que provocó el temporal de la semana pasada.

Finalmente, las organizaciones instaron a que la Confederación General de los Trabajadores (CGT) realice un nuevo paro nacional en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía que el Gobierno planea aprobar en la Cámara de Diputados.

