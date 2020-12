Patricia Bullrich: "En JxC vamos a dar una interna por las ideas"

La exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, presentó su libro "Guerra sin cuartel", en el que relata los operativos más significativos de sus cuatro años de gestión

"Dentro de Juntos por el Cambio (JxC) vamos a dar una interna por las ideas, para dirimir cuáles son los lineamientos que dominan la coalición", afirmó, hoy, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diálogo con LA NACION.

Luego de presentar su libro "Guerra sin Cuartel. Terminar con la inseguridad en la Argentina", en el teatro porteño El Nacional, la líder de Pro deslizó que en la coalición opositora se promoverá una "interna de ideas", de cara a las elecciones de 2021 y 2023, pero que aún no está definido el formato. Además, manifestó su rechazo a la anulación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y al funcionamiento del consejo consultivo creado para debatir la reforma judicial.

"La pelea por las ideas la vamos a dar. Eso no se llama necesariamente candidatura, pero sí puede implicar internas en algunos lugares", sostuvo Bullrich, y aclaró: "Es una hipótesis. Todavía no hay nada hablado".

La presentación, a sala llena, fue moderada por el periodista Luis Otero, y participaron el filósofo y periodista Julio Montero; el sociólogo y consejero académico Marcos Novaro, y la periodista Viviana Canosa

Con la mira en las elecciones, la exfuncionaria macrista dijo que JxC debe dar "todo lo que tiene" como espacio político. "Juntos por el Cambio, como coalición, tiene que meter toda la carne en el asador. Si hoy somos opción, y nuestra elección en 2021 es buena, subimos las acciones como proyecto alternativo", afirmó Bullrich, quien, durante el evento, aseguró que "no tendrá un segundo tiempo" en la conducción de la seguridad nacional. "No me imagino en el Ministerio de Seguridad. Esas cosas no se repiten, pero hay otros espacios para pelear en la Argentina", detalló a este medio.

La exministra consideró, además, que, a pesar de las discrepancias internas, los referentes de JxC están "más juntos" que los del oficialismo. "Ellos tienen personas que piensan en distintas puntas, nosotros no tenemos esa distancia. Estamos más en el centro", indicó.

Bullrich también se refirió a la necesidad de fomentar el diálogo entre los distintos frentes políticos, y dijo que "la Argentina necesita desempatar, que no sean siempre dos mitades que se anulen". Sin embargo, advirtió: "Diálogo hay que tener, pero sin que se deformen las ideas propias. Yo voy por los cambios que faltan y es la última contribución que le haré a la política argentina".

Continuidad de las PASO

Respecto del pedido conjunto de 22 gobernadores al Ejecutivo de que se anularan las PASO, la líder de Pro consideró que está de acuerdo en "pensar en cambios que abaraten" las elecciones -como "la boleta única, el descarte de internas en donde no haya competencia y la disminución de la publicidad"-, pero que "no está bien" que se cambien las leyes electorales en año de elecciones.

"Tendría que ser para otro momento. Si no, el kirchnerismo pone las PASO y las saca, privatiza YPF y lo estatiza. Teje y desteje", indicó Bullrich, y agregó: "No cambiar las reglas también es una filosofía".

Sumado al proyecto de anulación de las PASO, que tendría el guiño del presidente Alberto Fernández -y no así de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la exfuncionaria también apuntó contra el funcionamiento del consejo que debate la reforma judicial: "Hay que anular lo que sacó la comisión. No es serio, se hizo solo para legitimar un pensamiento con gente que opina distinto. No hubo consenso sino que todo se votó, sin interrelación de ideas".

Al ser consultada acerca de puntos en común con las ideas del actual ministro de Seguridad, Sergio Berni, Bullrich admitió coincidencias, pero advirtió: "El problema que tiene Berni es que, para sus ideas, está en el lugar equivocado. Cuando decís cosas, pero no tenés espacio político para hacerlas, quedas mucho en el decir".

Presentación del libro

En el evento de este mediodía, en el centro porteño, dieron el presente 290 personas, entre diputados, funcionarios y referentes de Juntos por el Cambio. La líder de Pro estuvo acompañada por el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli; el expresidente del Senado, Federico Pinedo; el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exembajador ante China, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, Diego Guelar; el exsecretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi; los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Cristian Ritondo, Waldo Wolf y Jorge Enríquez, entre otros. También asistió el fiscal Carlos Stornelli, y enviaron sus saludos el expresidente Mauricio Macri y el líder de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo.

"Así comenzó la lucha contra el narcotráfico", decía en la pantalla montada en el escenario del teatro, en la que se proyectaron imágenes de los operativos encabezados por Bullrich durante su rol como líder de las fuerzas de Seguridad, sobre los cuales detalla en el libro, escrito en primera persona.

La presentación del libro de Bullrich fue conducida por el periodista Luis Otero, y la exfuncionaria convocó a tres invitados para comentar su texto: el filósofo y periodista Julio Montero; el sociólogo y consejero académico Marcos Novaro, y la periodista Viviana Canosa.

Patricia Bullrich, durante la presentación de su libro

"El libro es un relato crudo de lo que pasa si el Estado renuncia a cumplir una de sus funciones más elementales, que es la seguridad", sostuvo Montero, quien elogió la "accesibilidad" del escrito.

"El libro es Patricia en papel. Tiene una función educativa importante y hace algo que es imprescindible que hagan los funcionarios, que es rendir cuentas y contar a la gente qué hicieron durante su gestión", expresó Novaro, y agregó: "Patricia es una persona que ha adoptado por experiencia el liberalismo y lo defiende. Representa una visión pragmática de las condiciones liberales y republicanas".

Luego de que hablaran los panelistas, Bullrich repasó algunas historias narradas en los capítulos de su libro -referidas al traspaso de mando presidencial, el caso Maldonado, a la fuga de los condenados por el triple crimen, al operativo de seguridad para G20, entre otras-, e indicó: "El equipo de seguridad vivió cuatro años a un ritmo inexplicable. En una montaña rusa, todos los días y a toda hora".

Pese a ello, durante el cierre del evento, la exfuncionaria se mantuvo firme respecto de su desempeño en el Ejecutivo. "No borro nada. Porque todo lo hicimos con decisión, ideas y gestión", concluyó.

