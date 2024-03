Escuchar

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró este jueves que la Justicia le haya otorgado la falta de mérito a Yanina Marotte, la policía que mató a un ladrón que le robó el celular en el barrio porteño de Villa Lugano. “Qué buena noticia que hayan dictado la falta de mérito a la policía Yanina Marotte. Seguiremos defendiendo, hoy y siempre, a los policías que nos cuidan. Viva la libertad”, expresó Bullrich en su cuenta de X.

La decisión judicial, no obstante, no implica la absolución ni tampoco la declaración de inocencia por parte de la Justicia a Marotte. La falta de mérito es una de las tres posibilidades que tiene el juez luego de indagar a la persona investigada, que en este caso es Marotte. Las otras dos posibilidades son la absolución y el procesamiento.

El magistrado, si considera que hay elementos que puedan tender a acreditar el hecho o la responsabilidad del acusado, debe dictar el procesamiento y, de esa manera, comienza el proceso de instrucción, es decir el primer paso en la investigación para determinar si la persona puede ser encontrada culpable o no.

En caso de que el juez considere que no hay caso para que comience la investigación por inexistencia del delito o de elementos que puedan concluir en un delito, el juez dicta el sobreseimiento. Cuando el magistrado no puede determinar ninguna de las dos posibilidades (ni el sobreseimiento o el procesamiento) dicta la falta de mérito, en la cual la investigación continúa y la decisión en relación al sobreseimiento o procesamiento se pospone. Es decir, que Bullrich festejó que la policía no fue procesada por haber asesinado al ladrón.

El hecho

Marotte, de 33 años, es cabo de la Policía Federal. A las 6.14 del pasado 6 de marzo, cuando iba a trabajar y después de hacer una compra en un quiosco, fue víctima de un robo. Fue interceptada en la colectora de la avenida General Paz, en el límite entre Villa Madero, La Matanza, y Villa Lugano, por dos delincuentes, que la amenazaron con un arma de fuego y la tiraron al piso.

La oficial de la Policía forcejeó hasta que le robaron el teléfono celular y los ladrones escaparon. Ella se reincorporó y persiguió al ladrón armado y efectuó varios disparos y lo hirió de muerte. Estuvo presa 40 horas. Está imputada de homicidio agravado por su condición de miembro de las fuerzas policiales. “No me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo, era él o yo”, sostuvo la mujer policía en su declaración indagatoria.

Marotte fue excarcelada bajo caución juratoria anoche por decisión de la jueza en lo criminal y correccional porteña Karina Zucconi. En la parte resolutiva, la magistrada explicó que la uniformada, para continuar el proceso en libertad, debe asumir el compromiso de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación.

La ministra de Seguridad reaccionó de manera inmediata en favor de Marotte. La recibió y le mostró su apoyo. “Las víctimas nunca pueden ser victimarios. A la polícia Yanina Marotte la metieron presa por defenderse de dos delincuentes. Anoche fue liberada. Hoy la recibí para darle un abrazo y todo mi apoyo. Siempre voy a estar del lado de los policías que defienden a la gente. Mi compromiso: cuidar a quienes nos cuidan”, escribió el pasado 8 de marzo Bullrich en su cuenta de X junto con un video en el que mostró con Marotte.

