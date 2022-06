Patricia Bullrich le hace un guiño a la UCR y abre el juego a las “candidaturas cruzadas”

MENDOZA.- Una nueva carta sobre la mesa, de cara a 2023. La oposición, en medio de la puja interna, busca sortear los cortocircuitos y encontrar más puntos de unidad. En este tren, Patricia Bullrich, la presidenta de Pro, no sOlo movió el tablero esta semana, al adelantarse con la presentación de un plan de gobierno, sino que ahora le hizo un guiño al radicalismo, al abrir el juego a las “candidaturas cruzadas”.

Cuando faltan pocos días para visitar Mendoza, donde dará una clase de seguridad pública junto con el senador radical y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la dirigente macrista salió al cruce de quienes hablan de la “batalla interna” que se libra en Juntos por el Cambio, aportando una alternativa superadora en materia electoral, dándole más espacio al histórico partido. Así, le abrió la puerta a una eventual fórmula Bullrich-Cornejo.

“Sí, a mí me parecen bien las fórmulas cruzadas, me parece importante porque el próximo Gobierno tiene que ser de coalición. No como el anterior, que fue el Pro acompañado por el radicalismo, creo en la coalición”, señaló la dirigente de Pro en declaraciones a Radio Mitre Mendoza. “Veremos, el lunes estaremos con Cornejo y veremos, creo que no va a ser momento de fórmulas, pero sí trabajo en equipo, tenemos que difundir el programa que estamos construyendo con mucho esfuerzo. Vamos a ir por el camino de las ideas, más que por el de las candidaturas”, agregó, al tiempo que aclaró que su idea de “formulas cruzadas” no ha sido conversada aún con el ex presidente. “No lo he hablado con Macri, pero es mi convicción”, sumó.

Por eso, también dio su postura sobre las críticas del titular de la UCR, Gerardo Morales, a los principales líderes del Pro, en especial a Mauricio Macri. “Morales tiene su estilo. La verdad es que es un estilo fuerte, pero creo que Morales es una persona que va a respetar a la coalición. Estamos trabajando en el equipo en todo lo que hace a la conformación del programa. Hicimos un encuentro de políticas sociales, ahora vamos a hacer un encuentro productivo en Río Cuarto. Creo que estamos encaminados”, resumió Bullrich.

Morales y Bullrich

Asimismo, en cuanto a sus dichos de que “hay que ser valientes” en la tarea de gobernar y las eventuales diferencias con el posible contrincante en las PASO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta de Pro buscó despegarse de esa grieta. “No voy a hablar de otras personas, no voy a entrar en eso que se dice que nosotros nos estamos peleando. Yo hablo de lo que estamos haciendo con mi equipo, por la cantidad de gente, por todo Juntos por el Cambio que tiene que demostrar que el cambio no nos va a quedar por la mitad. No es hablar del otro, sino profundizar lo que nosotros proponemos a la sociedad”, indicó.

En este sentido, sin hablar de candidaturas concretas, entiende que el lanzamiento de un plan de Gobierno con equipos técnicos es un primer paso para después pensar en postulaciones formales. “Creo que lo que se vio en ese acto que hicimos es un acto en el que un sector muy importante ayuda a la propuesta, la profundiza, va más allá de las generalidades y comienza a plantear un trabajo más fino. Aporta eso a la coalición. Hemos visto que estamos viviendo un tiempo adelantado”, concluyó la referente opositora, asegurando que “un año y medio no es tanto tiempo” para profundizar en un programa de gestión.

“La boleta única es un triunfo”

Por otra parte, Bullrich, dio su visión del proyecto de Boleta Única, tras ser aprobado este miércoles en Diputados. “Es un triunfo enorme, un avance muy importante para la democracia. Hace muchos años que venimos hinchando por la boleta única, que se haya podido sacar media sanción significa transparencia, elecciones en las que se no se roben boletas, que no estén los pícaros de siempre, que se aprovechan de sus ciudadanos usando la boleta como mecanismo de extorsión”, concluyó la titular del Pro.

También, sobre la figura de Javier Milei y un posible acercamiento, fue contundente. “Milei sigue su camino, él ha decidido su camino, nosotros somos la principal fuerza de oposición del país. Él ha decidido ser candidato, las cosas hoy están de esa manera, no hay búsqueda de coalición, se verá en una segunda vuelta pero no es el momento”, expresó la exministra de Seguridad de la Nación durante el macrismo.

Bullrich llegará el lunes a Mendoza para impartir una charla junto a Cornejo en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) para las fuerzas policiales. Además, se verá las caras con diversos dirigentes radicales y referentes de Cambia Mendoza. En su visita no aparece, por ahora, un lugar de preponderacia para el principal hombre del Pro en tierra cuyana, Omar De Marchi, quien en las últimas semanas pasó a ocupar un rol importante en la carrera de Rodríguez Larreta: coordinador de la Mesa Nacional del Pro del jefe de Gobierno porteño, en remplazo del diputado nacional Diego Santilli. Todo indica que, al menos, se verá las caras con el presidente del partido en Mendoza, Álvaro Martínez, delfín de De Marchi.