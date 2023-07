Patricia Bullrich: “Pagar con yuanes es un parche, Massa agranda la bomba y alarga la mecha”

escuchar

LA PLATA.- La precandidata presidencial Patricia Bullrich criticó la resolución de pagar con yuanes la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de una ampliación del SWAP con China. “Sergio Massa lo único que está haciendo es agrandar la bomba y alargar la mecha”, opinó, durante una recorrida por La Plata junto a sus postulantes a la gobernación bonaerense, Néstor Grindetti, y a la intendencia local, Juan Pablo Allan.

El ministro de Economía anunció esta mañana que el país pagará vencimientos con yuanes y con otros préstamos del Banco de Desarrollo Latinoamericano (CAF). “La Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para el vencimiento de hoy”, dijo Massa. Se refería a que no usará dólares que son parte de los encajes que los bancos deben dejar depositados en el Banco Central. El país tiene hoy vencimientos de capital por US$2644 millones y de intereses por US$805 millones.

El Gobierno logró que se active un segundo tramo del swap chino. “El Banco del pueblo chino y el gobierno chino decidieron hoy ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap permitiéndonos que los US$1700 millones adicionales para completar el pago en el día de hoy de US$2700 millones se realice en yuanes, directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de la Argentina con el gobierno de china”, afirmó Massa.

“Pagar con yuanes es otro parche”, consideró Bullrich, para agregar: “Massa no ha hecho ninguna de las reformas que debía hacer. La situación de perdida de reservas es total y absoluta”. Grindetti completó: “En términos de perder soberanía, lo que están haciendo con los chinos deja mucho para pensar”.

Patricia Bullrich en La Plata durante un acto en 8 y 51 frente a los Tribunales Federales

Bullrich y Grindetti participaron de un acto en la esquina de 8 y 51 de esta capital. Situada a las afueras de Tribunal Federal donde se escrutarán los resultados de los próximos comicios, la precandidata presidencial afirmó que espera poder ganar en primera vuelta, con un triunfo importante en el país. “El cambio ya empezó el San Juan, en San Luis, en Chubut. Hay un avance imparable”, evaluó.

“ Nuestro cambio no se negocia No es sometimiento al statu quo. No vamos a tener miedo a los cambios que hay que hacer. Más miedo tenemos a la forma que estamos viviendo ”, dijo Bullrich.

La precandidata continuó con sus críticas al precandidato de Unión por la Patria. “Massa dijo que va a bajar la inflación. Si sos ministro de Economía, muchacho”, apuntó, en otro de los tramos más aplaudidos de su discurso.

Junto a ella se mostró el senador bonaerense Allan, que en las PASO del 13 de agosto competirá con el intendente local Julio Garro, que integra la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

