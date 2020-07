La presidenta del PRO, en Mesa Chica, por LN+ 10:01

La titular del PRO, Patricia Bullrich , insistió en su defensa a Jorge Ríos, el herrero jubilado de Quilmes que mató a uno de los delincuentes que ingresó a su casa a robar. En conversación con el periodista José Del Rio en Mesa chica, por LN+, la exministra de Seguridad manifestó su enojo por el accionar de la Justicia y expresó: "La Argentina tiene que volver al sentido común, que no sea el mundo del revés".

Al compartir su opinión anoche sobre el caso, Bullrich sostuvo que es necesario entender cuál es el contexto. "Es el hombre y sus circunstancias", dijo. "Un jubilado que vivía solo, que fue atacado tres veces en la misma noche, que lo torturaron, que lo golpearon y lo dejaron herido", relató. Y sostuvo: "No podemos convertir a una persona que dejaron herida en un homicida".

Asimismo, la exministra de Seguridad indicó en LN+ que, en medio de un creciente aumento de la inseguridad, "hay un abandono de la calle, porque la Policía está controlando los accesos a Capital y no cuidan los barrios".

En esta línea, resaltó la gestión de su gobierno en las causas de inseguridad, como el narcotráfico. "En nuestro gobierno pudimos bajar todos los índices de delito", dijo. Y en oposición, sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández no lo continuó. "En la Argentina no se continúan las cosas que van bien", criticó.

"Realmente yo creo que la Argentina tiene que encontrar el punto de la Justicia. Cuando una persona es agredida, robada, está en su domicilio, tiene todo el derecho a defenderse de las agresiones y de la posible muerte", sentenció la exministra. "Esto es lo que tenemos que cambiar en la Argentina. Nosotros durante cuatro años lo dijimos, lo hicimos y lo defendimos. Ahora no se puede volver atrás, la gente no vuelve atrás: si no la protege el Estado, ¿quién la protege? Se protege sola, no hay otra". Según ella, en este caso de Ríos se trató de "legítima defensa".

Jorge Ríos, de 71 años, fue sorprendido por seis delincuentes que entraron a robarle mientras dormía. Se defendió del asalto con un arma de su propiedad, salió en busca de los delincuentes y, a media cuadra de su vivienda, en Quilmes Oeste, disparó a uno de sus atacantes, Franco Martín Moreyra (26), quien falleció. Posteriormente, Ríos fue acusado de homicidio simple.

