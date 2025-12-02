La conducción del Ministerio de Seguridad cambió formalmente de manos este martes durante una ceremonia oficial en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde la funcionaria designada para suceder a Patricia Bullrich tomó juramento frente al presidente Javier Milei y ratificó la continuidad de las políticas de orden público ante la mirada de funcionarios, legisladores y diplomáticos.

Quién reemplazará a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad

La responsabilidad recayó sobre Alejandra Monteoliva, quien hasta hoy ejercía como la segunda en la jerarquía del organismo y ahora asume la conducción total del área. La funcionaria oficializó su ingreso al gabinete nacional tras la lectura de la fórmula de rigor y confirmó que su gestión buscará profundizar las políticas de control fronterizo y combate al narcotráfico iniciadas por su antecesora.

Patricia Bullrich observó la jura desde el escenario previo a asumir su banca en el Senado Presidencia

Los cambios en el equipo de trabajo serán “mínimos”, según indicó Monteoliva. Las modificaciones responderán exclusivamente al traslado de ciertos colaboradores hacia el equipo legislativo de la exministra en la Cámara Alta.

La nueva titular manifestó también su voluntad de establecer canales de diálogo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con las demás administraciones provinciales para coordinar las estrategias de prevención del delito.

El guiño diplomático de los Estados Unidos

La ceremonia contó con un invitado de alto perfil internacional ubicado en la primera fila. El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, presenció la jura a escasos metros del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El representante de la administración de Donald Trump mantuvo una agenda activa dentro de la sede gubernamental desde temprano y captó la atención de los presentes.

Lamelas dialogó previamente con el ministro del Interior, Diego Santilli, y recibió el saludo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, también intercambió palabras con el diplomático.

El enviado norteamericano reiteró ante la prensa su objetivo de combatir la influencia de potencias adversarias en la región. Mencionó explícitamente a regímenes como los de China, Irán y Venezuela como actores que buscan socavar los valores democráticos.

Milei le tomó juramento a Alejandra Monteoliva, flamante ministra de Seguridad

Despedidas y anuncios de defensa

La emoción marcó la despedida de la ministra saliente. Los asistentes ovacionaron a la dirigente que ahora ocupará una banca en el Senado. Su círculo de colaboradores cercanos ocupó las sillas del público para respaldar el cierre de su gestión y el inicio del nuevo ciclo. Los abrazos con el Presidente se repitieron en varias oportunidades sobre el escenario.

Otro funcionario que abandona el gabinete es Luis Petri. El titular de Defensa asumirá como diputado y aprovechó la ocasión para anticipar la llegada de los aviones F-16. Las aeronaves supersónicas sobrevolarán el país el próximo domingo en un acto programado en la localidad cordobesa de Las Higueras, Río Cuarto, con la presencia del primer mandatario.

El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, asistió al evento tras la controversia generada por la misa de agradecimiento a los funcionarios salientes. La jura convocó también a legisladores nacionales como Damián Arabia, Lilia Lemoine y Gabriel Bornoroni.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado completaron la lista de figuras presentes para saludar a la nueva integrante del gabinete nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.