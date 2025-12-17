Patricia Bullrich y Axel Kicillof se cruzaron por la reforma laboral: “¿Esa es la justicia social que defendés?"

Después de que el presidente Javier Milei firmara el proyecto de la reforma laboral y lo enviara al Senado para ser tratado, el gobernador Axel Kicillof le salió al cruce y la calificó como una “regresión muy fuerte”. Luego, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich le respondió al mandatario provincial por manifestarse en contra y lo chicaneó con el número de trabajadores informales que se registran en la provincia de Buenos Aires.

“Kicillof dice que está en contra de la reforma laboral. En la provincia de Buenos Aires, si tomamos el promedio nacional, el 43% de los trabajadores son informales. Sin derechos. Sin aportes. Sin vacaciones. Sin aguinaldo. Sin ART. Axel, ¿de verdad no te importa que casi la mitad de los bonaerenses labure así?“, arremetió la senadora en sus redes sociales.

Luego sumó: ”¿Eso es la ‘justicia social’ que defendés? Defienden un sistema que condena a millones, mientras hablan desde la comodidad del relato. Esta ley está del lado del que labura, les guste o no".

Por su parte, este martes, gobernadores peronistas que no son convocados por el presidente Javier Milei, entre ellos Kicillof, encabezaron una reunión con diputados y senadores nacionales de Fuerza Patria, en la antesala de votaciones clave en el Congreso por el presupuesto 2026 y la reforma laboral. Participaron Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), además del ahora senador Gerardo Zamora y su sucesor Elías Suárez (Santiago del Estero), tal como informó LA NACION.

El temario incluyó el análisis del impacto fiscal de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, mediante la cual las provincias perderían $1,6 mil millones por los cambios en Ganancias, y la merma en recursos coparticipables por la baja de impuestos a las grandes empresas. En tanto, cuestionaron la caída del impuesto a los combustibles líquidos para las provincias.

“Desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42%. Y cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”, plantearon los gobernadores en un documento con objeciones al proyecto del gobierno nacional para el Presupuesto 2026.

El oficialismo apuesta a firmar dictamen por la reforma laboral este viernes

El debate de la reforma laboral comenzará en el Senado este miércoles, a partir de las 11, con la presencia de funcionarios del Gobierno ante un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. En este contexto, Bullrich acordó con los bloques dialoguistas y se impuso al kirchnerismo.

El oficialismo, a su vez, apuesta a concluir la discusión el viernes de esta semana con la firma del dictamen y su discusión en el recinto una semana después, el 26 de diciembre.