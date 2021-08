Patricia Bullrich: “Yo hubiera sacado más votos que María Eugenia Vidal en la Capital”

En plena campaña para las PASO del 12 de septiembre, Patricia Bullrich volvió a sacudir el tablero de Pro en la ciudad de Buenos Aires, el principal bastión opositor. La exministra de Seguridad, quien declinó su candidatura a diputada en la Capital para evitar una interna del macrismo en el terruño de Horacio Rodríguez Larreta, aseguró anoche que ella hubiera sacado más votos que María Eugenia Vidal, quien lidera la nómina del oficialismo porteño. Las heridas no suturaron.

“Es lo que siento, lo que veo. He construido una representación profunda y siento que es así. Lo vengo sintiendo hace tiempo y cuando voy por todo el país. Ya está”, lanzó Bullrich en una entrevista que concedió al programa Verdad/Consecuencia, que se emite por el canal Todo Noticias.

Y agregó: “Yo también decidí no estar, porque no quiero ser diputada. Estoy diciendo algo incomprobable porque no voy a la elección”.

Bullrich dijo que no sabe cuánto mide Vidal, quien encabeza la boleta de Juntos Podemos Más, porque “hay tantas encuestas”. Y cuando le preguntaron si creía que ella era “mejor” candidata que la exgobernadora bonaerense, la exfuncionaria de Mauricio Macri, quien aspira a competir por la presidencia en 2023, respondió sin dudar: “Sí”. Pero, enseguida, aclaró: “No digo que mejor, sino que hubiera sacado más votos”.

Vidal, durante una recorrida de campaña junto a Patricia Bullrich

Después de que sellara su acuerdo con Larreta para bajar su postulación porteña, un pacto que se aceleró frente a la decisión de Macri de correrse de las discusiones internas por las candidaturas, Bullrich había evitado el fuego amigo.

“Yo ganaba esta elección, pero si lo hacía, el kirchnerismo le entraba por todos lados a Larreta”, argumentó en julio pasado la exministra en una entrevista con LA NACION, tras anunciar su decisión de no competir en las legislativas.

Como contrapartida, Larreta no solo les concedió lugares a laderos de Bullrich en las listas, como Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet y Gerardo Milman, entre otros, quienes ocupan casilleros en las nóminas de Vidal y Diego Santilli, respectivamente, sino que le dio su aval para encargarse de los cierres de alianzas de Pro en el interior. “Fue un gesto de confianza”, apuntaron cerca del alcalde.

Tras su mudanza a la Capital, Vidal se medirá en las PASO con Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos ), flamante incorporación de la coalición oficialista, y Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad).

Anteayer, Vidal lanzó sus propuestas de campaña para confrontar con el “modelo” del kirchnerismo en las legislativas. En su vuelta al ruedo político, la precandidata a diputada nacional puso el foco proyectos de ley para proteger al empleo y a las pymes; atenuar el golpe de la virtualidad en la educación; y “terminar con los privilegios” de la dirigencia política. A su vez, promueve iniciativas para seducir a los jóvenes.

