Piden que Nahuel Gallo declare en la causa contra Nicolás Maduro que tramita en la Argentina

Los abogados que representan a víctimas de la violación de derechos humanos en Venezuela pidieron al juez argentino Sebastián Ramos que cite a declarar al gendarme Nahuel Gallo, retenido 448 días en cautiverio en ese país, como testigo en ese expediente.

La presentación la efectuó el abogado Tomás Farini Duggan.

El juez Ramos ya pidió la extradición de Nicolás Maduro a los Estados Unidos para ser indagado en este expediente.

Gallo había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo.

Una vez detenido, tanto Maduro como Diosdado Cabello, otro de los hombres fuertes del régimen chavista, lo acusaron públicamente de espionaje y dispusieron su traslado a los centros clandestinos de detención Rodeo 1 y el Helicoide, donde personas privadas de su libertad son sometidas a torturas y amenazas.

El juez Sebastián Ramos Fernando Massobrio - LA NACION

Se lo acusó de presunta “actividad terrorista” en contra de Venezuela y se dijo que estaba vinculado a un grupo de personas que intentaron “con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional, ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”

El 6 de enero de 2024, Nicolás Maduro aseguró que “el gendarme planeaba asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez” y que el Gobierno argentino estaba involucrado “en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela”.

La Cámara Federal de Mendoza resolvió un habeas corpus en favor de Gallo, instando al gobierno de Venezuela a informar de manera inmediata sobre la situación y ubicación del gendarme. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró la detención del gendarme “un crimen de lesa humanidad”.

Por eso es que los querellantes en este caso pidieron al juez que “se cite a Nahuel Gallo a prestar declaración testimonial en la presente causa, informando que la citación deberá ser cursada al edificio Centinela (Sede de la Gendarmería Nacional Argentina”.