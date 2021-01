El ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaron la ampliación del puerto de Mar del Plata

PINAMAR Y MAR DEL PLATA.- "No viene hablando en on". "Solo viaja los fines de semana a ver su familia y regresa". "No es momento de mostrarse descansando, aunque no paró un día por la pandemia". Son algunas de las frases de los equipos de prensas de políticos oficialistas y opositores que visitaron y vistan la costa atlántica bonaerense en una temporada atípica y signada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Con perfil bajo, solo se dejaron fotografiar y entrevistar aquellos que desembarcaron en las aguas del Atlántico para actos de gestión como la presentación de la primera etapa de vacunación con la Sputnik Vo el lanzamiento del operativo de seguridad durante el verano o la entrega de subsidios.

Según pudo saber LA NACION, entre los que eligieron el partido de Pinamar se encontraba, además del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que contrajo el virus SARS-CoV-2 antes de regresar a la ciudad de Buenos Aires, la exgobarnadora bonaerense, María Eugenia Vidal y el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

Otros políticos que tramitaron el "permiso verano" para pasar sus días en el distrito gobernado por Martín Yeza de Juntos por el Cambio, fueron Aníbal Fernández, el titular del bloque de Pro en Diputados, Cristina Ritondo; el titular de la Cámara baja, Sergio Massa y su esposa, la titular de Aysa, Malena Galmarini.

También dijo presente Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta; el exministro de Transporte Florencio Randazzo; la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el exministro de Economía, Roberto Lavagna, el titular del bloque radical en Diputados, Mario Negri; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Mauricio Macri, Hernán Lombardi y Martín Yeza en Pinamar, en diciembre de 2020 Fuente: Archivo

Quien no tiene previsto volver a pasar por Pinamar durante la temporada de verano es el expresidente Mauricio Macri, que sí vino a este partido durante el fin de semana largo del 8 de diciembre. Estuvo unas pocas horas, se mostró con Yeza y Lombardi, además de practicando deportes y recorriendo la costa.

En Mar del Plata se mostraron los que están en gestión

Todo indica que la política se tomó un respiro en Mar del Plata, que durante los últimos años fue vidriera favorita de funcionarios, legisladores, dirigentes y potenciales candidatos.

El presidente Alberto Fernández, se animó a pasar las fiestas en la residencia oficial de Chapadmalal, a poco más de 30 kilómetros al sur de la rambla. Allí, desde un día antes, lo esperó su compañera, Fabiola Yáñez, para recibir el Año Nuevo en una mesa que tuvo un invitado más que fuerte: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su familia.

El rostro bronceado del jefe de Estado delató sus horas al sol, que disfrutó en esas casi cuatro jornadas de descanso. Reanudó la actividad oficial también allí, en los hoteles de Chapadmalal, donde presentó la campaña de verano de Anses junto a la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

La ausencia absoluta de eventos convocantes, desde artísticos hasta deportivos, también quitó ese atractivo que algunas de las figuras del ambiente elegían para asistir con la certeza que allí habría cámaras donde comenzar a sembrar un posicionamiento en la propia fuerza o el camino hacia un lugar en una lista de candidatos.

Durante estas últimas tres semanas pasaron funcionarios provinciales y nacionales, siempre con alguna actividad oficial para mostrar o anunciar. Pero siempre con un bajísimo perfil. Ayer y hoy sábado, por ejemplo, estuvo incluso el ministro de Economía, Martín Guzmán. También acompañado por Raverta, al pasar dejó la promesa de un nuevo espigón para el puerto de Mar del Plata, con presupuesto de 20 millones de dólares y recursos de Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses. Ni convocaron a medios.

Esta pausa que imprimió la pandemia también promete cortar con un encuentro histórico junto al mar: lo que empezó como la "cumbre de los Gordos" de la Confederación General del Trabajo y que con los años tuvo bajas y regresos según los alineamientos de los máximos dirigentes sindicales con el poder de turno.

Luis Barrionuevo, el histórico líder de los gastronómicos, se instala aquí todo el verano. Tiene casa y dos hoteles del gremio -Sasso y Presidente Perón-. En ese orden fueron sede de aquellos asados de verano que marcaban rumbos y disparaban latigazos para la oposición e incluso para gobernantes de propias filas. Todo indica que será la primera temporada de las últimas dos décadas sin este tradicional encuentro.

Dirigentes de la oposición también andan o andarán por Mar del Plata en distintos momentos de este mes. Al exvicegobernador bonaerense Daniel Salvador, se lo vio caminando por Playa Grande. Tiene casa aquí y es fiel a esta ciudad a la hora de veranear.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, tiene escala marplatense prevista para el próximo 24. El complejo Normandina, en Playa Grande, será la quinta de seis escalas que programó en la costa atlántica para presentar su libro "Guerra sin cuartel - Terminar con la inseguridad en la Argentina".

También se espera para la próxima semana una visita delintendente de Vicente López, Jorge Macri, que siempre se toma un tiempo para pasar por Mar del Plata en esta época. Y también está programado el desembarco del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Ya se tomó su descanso en Cariló. Ahora vendrá con agenda de actividades y, al igual que Bullrich, sean de los que empiezan a mover el tablero en este juego de candidaturas fuertes que recién mueve primeras fichas.

