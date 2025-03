Por el desastre en Bahía Blanca, Javier Milei no fue a la Vendimia, pero Cornejo le expresó su apoyo

MENDOZA.- En medio de la conmoción por el desastre climático en Bahía Blanca, el presidente Javier Milei no viajó a Mendoza para participar por los festejos de la Vendimia. La visita iba a coronar una semana de acercamiento explícito entre el Presidente y el gobernador de la provincia, el radical Alfredo Cornejo.

La sintonía volvió a mostrar nuevos gestos en la última semana, por lo que crece la posibilidad de que se concrete una fusión electoral, además de la unificación de los comicios provinciales con los nacionales, lo que dejaría sin efecto las PASO locales.

En ese contexto de promisorio acercamiento, estaba todo listo para que el presidente Milei, mientras sortea el escándalo del criptogate y las críticas por las designaciones de los ministros de la Corte Suprema por decreto, pisara suelo cuyano, y se acercara a los mendocinos en la Fiesta Nacional de la Vendimia, una de las celebraciones populares más importantes de la Argentina.

Sin embargo, se vio obligado a cambiar radicalmente la agenda por el trágico temporal en Bahía Blanca.

De igual forma, la conexión entre ambos oficialismos estuvo, una vez más, bien marcada, aunque la presencia de los ministros de Milei quedara reducida al vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, a los que se sumaron otros funcionarios de segunda línea y dirigentes provinciales.

Cornejo expresó durante el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y luego en el ciclo Almuerzos de Bodegas de Argentina (BA) que está de acuerdo y en sintonía con los lineamientos de la gestión libertaria, “ignorando la politiquería barata”, al tiempo que aseguró que “la Argentina está dando vuelta la página” con medidas macroeconómicas concretas, más allá de reclamarle mayor presencia del Estado, por ejemplo, en la reactivación de la obra pública.

El jueves último, durante la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Foro de Inversiones, el gobernador de Mendoza había elogiado al gobierno libertario. “No me ruborizo porque desde el principio dije que había que apoyarlo, que tenía una debilidad política inmensa”, expresó Cornejo, luego de haber manifestado también días atrás en Canadá, durante una misión oficial que lideró Karina Milei, que “el gobierno de Milei va a ganar las elecciones”.

También expresó: “No sería ilógico que confluyéramos en una instancia electoral, en una alianza. Se está conversando de eso. Tímidamente sí, concretamente, no todavía. Sería lo lógico porque los dos perseguimos un objetivo común. Hay que ver la oportunidad”.

En diálogo con LA NACION, durante los festejos de la Vendimia, Cornejo consideró importante continuar en esa senda para que, luego, desde el Congreso, puedan darse las diversas reformas estructurales que necesita la economía nacional.

“El Gobierno tiene todo para ganar las elecciones, primero porque ha bajado la inflación, tiene buenos números en las encuestas y si hace buenas alianzas puede ganar 17 o 18 provincias. Eso le dará un espaldarazo enorme, pero necesita acuerdos, porque no va a tener mayoría en el Congreso. Esto es clave para las reformas que vienen, no solo pensando en los grandes proyectos de inversión, sino en poder sacarles carga a las pyme, que son las que dan empleo en la Argentina. Y todo esto no puede salir por DNU, sino por ley del Congreso., por lo que se necesitan acuerdos”, destacó Cornejjo.

Añadió, al respecto, que “si Milei perdiera las elecciones, se caerán las reformas económicas”.

“Está superjustificado”, expresó el gobernador tras enterarse de primera mano que el mandatario desistía de visitar la tierra del vino.

