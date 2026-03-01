En el marco de la guerra de Medio Oriente que volvió a tomar vuelo en las últimas horas entre Estados Unidos, Irán e Israel tras nuevos ataques, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que se refuerce la presencia policial en los objetivos sensibles dentro del distrito porteño. Las tareas se coordinan con autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional.

El sábado, el gobierno nacional había elevado a lo más alto el nivel de alerta tras la guerra en Medio Oriente.

En esta oportunidad, la Ciudad decidió sumar más seguridad a templos, colegios, comercios y mutuales. También se reforzó en inmediaciones de embajadas, residencias diplomáticas y otros objetivos sensibles. Desde la Ciudad indicaron que ante cualquier situación sospechosa se solicita a los vecinos comunicarse con el 911 para realizar la denuncia.

Por la guerra en Medio Oriente, el gobierno porteño reforzó la seguridad en templos, escuelas y embajadas Fabián Marelli

En el operativo preventivo participa personal de la Superintendencia Unidades Especiales, de la Dirección Protección Gubernamental y el Departamento Objetivos Sensibles, además de efectivos de la División Patrullaje de Emergencia, la Superintendencia de Investigaciones, la de Seguridad Comunal y del Centro de Monitoreo Urbano, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Qué dijo el gobierno de Javier Milei

El mandatario Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional. “La Oficina del Presidente informa que el Pesidente dispuso elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señaló el comunicado oficial.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

Se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

Refuerzan la seguridad en la embajada de Estados Unidos Fabián Marelli

Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Del mismo modo, “se activó el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.