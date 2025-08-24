Por las elecciones, hay gobernadores dialoguistas que suben al rango de acuerdistas, mientras que otros se alejan y Milei pierde aliados

CÓRDOBA.- La semana del oficialismo en el Congreso fue para el olvido, tanto en el Senado como en Diputados, donde el alivio solo llegó por salvar el veto a la suba de jubilaciones y la moratoria. En las sesiones hubo gobernadores aliados que volvieron a ayudar a la Rosada, pero también se ratificó que algunos dejaron de serlo. Hay cambios en el mapa y, desde los alrededores de los mandatarios, están convencidos de que todo seguirá “movido”, ya que el eje de los comportamientos es electoral.

Además, siguen en detalle la evolución de la investigación por la presunta corrupción en la Agencia de Discapacidad (Andis), que tiene en shock a la Casa Rosada

En Diputados fueron los legisladores cercanos a gobernadores que cerraron alianzas electorales con La Libertad Avanza (LLA) -Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA)- y los misioneros (que habitualmente acompañan al oficialismo) los que “salvaron” el veto de Javier Milei a las jubilaciones.

Aportaron ausencias, abstenciones y votos a favor de los vetos, todas alternativas funcionales a la administración nacional. “A los aliados no les queda otra, o apoyan o apoyan”, lee un ministro político de un dialoguista crítico.

No solo colaboraron para sostener los vetos, sino que quebraron el acuerdo con sus pares, para un cambio en la distribución de los ATN que ya tenía media sanción del Senado. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, fue impulsada por los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño y fue aprobada por Diputados. El Ejecutivo queda obligado a repartir, siguiendo los coeficientes de la coparticipación, todo el fondo (alrededor de $1 billón este año). Hasta ahora se distribuye de manera arbitraria una parte y, el resto, le queda a Nación.

Llaryora y Pullaro, dos de los dialoguistas originales que están cada vez más lejos de Milei Marcelo Manera

En la comisión de Presupuesto, ya se habían desmarcado el mendocino Lisandro Nieri, la chubutense Ana Romero (responde a Ignacio Torres, uno de los más insistentes respecto de la falta de federalismo e impulsor del frente Provincias Unidas) y la sanjuanina Nancy Picón (de Marcelo Orrego) quienes avalaron el despacho de minoría. Habían adelantado que se separaban de lo que, hasta entonces, era un bloque compacto de los mandatarios.

Aunque el entrerriano Frigerio fue uno de los más comprometidos con la movida de los gobernadores para conseguir más recursos, sus diputados Nancy Ballejos y Francisco Morchio votaron en contra de la norma en el recinto. De los chubutenses -también Torres públicamente pidió por estos fondos- Romero se abstuvo en la sesión y Jorge Ávila votó a favor.

Los legisladores alineados con Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) esta vez no fueron parte de los “héroes” como sí lo habían sido el año pasado, cuando incluso el Presidente los invitó a ellos a cenar en Olivos como agradecimiento. También cruza esos casos el “factor electoral” como lo llaman algunos. En una cumbre regional por el bioetanol, hace casi un mes, los tres mandatarios se mostraron unidos e insistieron en reclamos a la Rosada.

De cara a las legislativas, Sáenz mantiene una postura independiente. “No bendecimos candidatos, no nos colgamos del saco ni de la pollera de nadie. Nosotros defendemos el federalismo y los intereses de la provincia”, dice. Emilia Orozco, la líder de la lista a Diputados, de LLA lo tiene como blanco de sus críticas.

En Tucumán, la alianza entre Jaldo y su antecesor Juan Manzur se explica por la necesidad del peronismo de ir unido ante sondeos que no le daban bien por separado frente a la propuesta libertaria.

Ignacio Torres recibió a Victoria Villarruel en Chubut, lo que da cuenta del estado de su relación con la Casa Rosada

En Catamarca, también se terminaron aliando en el armado de listas Jalil y Lucía Corpacci que han tenido conductas diferentes respecto a la administración libertaria, de apoyos el primero y de rechazo, la segunda. El Gobernador fue tomando distancia en los últimos tiempos ante los “incumplimientos” en envíos de fondos por parte de la administración central.

En el Senado, incluso los legisladores que responden a los gobernadores aliados le dieron la espalda al oficialismo. Jorge Macri no tiene ninguno, pero de los cinco alistados con Cornejo, Frigerio y Zdero, todos insistieron en la ley de financiamiento universitario, menos el entrerriano Alfredo de Angeli que estuvo ausente.

Lo que viene

En Diputados no se trató en la sesión la eliminación de varios fondos fiduciarios y el reparto del impuesto a los combustibles líquidos, el otro proyecto de los gobernadores. El kirchnerismo levantó la sesión antes, en lo que varios interpretaron como un “castigo” a los que no avalaron el rechazo al veto a las jubilaciones. El “poroteo” seguirá para la próxima sesión cuya fecha está en duda porque la oposición debe hacer el pedido y ya comenzó la campaña.

El bloque de Pichetto suele ser señalado en sintonía con un grupo de gobernadores Santiago Oroz - LA NACION

Legisladores de gobernadores “dialoguistas” que se mantienen apegados a las dos iniciativas sostienen ante LA NACION que, si las leyes salen y la Rosada termina cumpliendo también terminarán beneficiados “los que priorizaron sus acuerdos electorales por sobre sus provincias”. Admiten que, cuando empezaron a organizarse para impulsar en conjunto los proyectos, ya estaba cerca el cierre de alianzas y que sabían el riesgo que eso implicaba para sostener la cohesión.

En la penúltima semana de junio, después de reuniones de un grupo de gobernadores con Guillermo Francos y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, salió la comunicación de que los 24 gobernadores ingresarían al Senado los dos proyectos de ley para mejorar sus ingresos. “Quieren destruir al gobierno nacional”, reaccionó el Presidente.

“Si Milei repite todo el tiempo ‘Roma no paga traidores’, ¿cómo vamos a creer que los que van juntos en las elecciones no van a saltar en el Congreso? En todas las reuniones y contactos que mantuvimos los que ahora cambian el voto estaban convencidos de que los recursos que reclamamos les pertenecen a las provincias. Ya explicarán públicamente si ahora no creen lo mismo”, subraya a este diario un gobernador que varias veces acompañó al oficialismo nacional en votaciones pero que, en estos dos, “dialogo, pero no cambio de opinión”.