Por qué cambiará la relación entre oficialismo y oposición después de las elecciones, según Alejandro Catterberg

El triunfo opositor en las PASO, y la posibilidad de que el escenario se confirme en noviembre ha disparado distintas lecturas. Para el director de Poliarquía, Alejandro Catterberg, puede representar una modificación en la correlación de fuerzas actual.

El analista político expresó su punto de vista en el programa Mesa Chica de LN+, que conduce José Del Rio. “Se empieza a invertir la relación de fuerzas y es el ‘no peronismo’ el que arranca adelante [en la carrera electoral]”, sostuvo y amplió: “El espacio peronista es el que hasta ahora arrancaba en la pole position (primera posición)”.

Catterberg comparó el resultado al que llegó Juntos por el Cambio este año con las performances que tuvo Cambiemos en 2017 y 2019. “Va a ser la primera vez en la historia argentina que una fuerza no peronista consigue en tres elecciones consecutivas el 40 por ciento de los votos”, recalcó.

Para el analista, el desempeño electoral del principal espacio opositor dispara aristas para analizar. “Se empieza a formar una fuerza que incluso en los momentos malos alcanza el 40 por ciento”. Eso -indicó- impactará en el Congreso y no dudó en afirmar que se va hacia un parlamento “más equilibrado”.

Catterberg identificó como obstáculos para el Gobierno la percepción del retroceso económico y el consecuente mal humor registrado en distintos sectores. “Hay una desilusión y un cansancio social muy, muy fuerte. El vaso está el límite y cualquier cosa lo puede rebalsar. Sobre este escenario se van generando complicaciones. El Gobierno venía mejorando antes de las PAOS porque la segunda ola estaba terminando y avanzaba la vacunación, pero la foto de [el festejo en] Olivos lo impactó”.

En ese sentido, sostuvo que el rumbo actual aumenta el rechazo hacia el Gobierno de votantes peronistas que apostaron por el Frente de Todos en 2019, pero que toman distancia de Cristina Kirchner. “Esos electores no quieren a Cristina; económicamente están peor que en 2019. Pensaron que venía un peronismo distinto y no está”, reflexionó.

Por último, se refirió al último conflicto desatado a partir de las amenazas de Aníbal Fernández contra Nik. “Si fue espontánea la declaración de Aníbal, fue un error. Ya no es panelista. Y si no fue espontánea y fue pensada es mucho peor. Esto no lo favorece a un gobierno que trata de encarrilar el discurso tratando de estimular el fin de las internas”, apuntó.