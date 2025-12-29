Allanan el BCRA por la investigación a Elías Piccirillo

A primera hora de este lunes, efectivos de la Policía de la Ciudad allanaron la sede principal del Banco Central (BCRA) y una serie de domicilios de integrantes del directorio en el marco de la investigación de la causa que involucra a Elías Piccirillo.

La noticia fue confirmada a LA NACION por fuentes oficiales, que detallaron que el operativo fue llevado adelante por la oficina de Supervisión de Entidades Financieras por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 del juez Sebastián Casanello.

Bajo la carátula “averiguación de delito”, el personal de la división de Investigaciones de Organizaciones Criminales realizó seis allanamientos en distintos domicilios de la Ciudad y provincia de Buenos Aires y en la sede de la calle Reconquista al 200 con la orden de secuestrar teléfonos celulares, notebooks, computadoras y “todo tipo de soporte con almacenamiento digital”.

El allanamiento se produjo pasadas las 6 de este lunes. Soledad Aznarez

“De igual modo, se deberá secuestrar documentación específica a la investigación y dinero en efectivo que pudiera encontrarse en los objetivos”, detallaron fuentes de Seguridad porteña. El allanamiento se da por presuntas sospechas de maniobras de compra y venta de dólares de Piccirillo con integrantes del directorio del Central durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y existía el cepo cambiario.

Piccirillo, en tanto, cumple prisión domiciliaria con monitoreo con tobillera electrónica en una casa de la ciudad de Banfield, partido bonaerense de Lomas de Zamora, acusado de plantarle una bolsa con cocaína y una pistola 9 milímetros a un acreedor.

Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico decidieron que el exmarido de la modelo y conductora de TV Jesica Cirio acceda a la morigeración de la prisión preventiva que le dictó en abril pasado el juez federal Sebastián Casanello por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

La causa en el Central

Pero, además de la condena por la que se encuentra arrestado, Piccirillo es investigado por sus operaciones como financista en la City. Un sumario en curso contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, reveló que en 2023 —en pleno auge del cepo del dólar— vendió US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.

La investigación del BCRA, en curso desde fines de 2024, se entrecruza con una causa incipiente por presunto lavado de dinero contra Piccirillo y otro financista, Francisco Hauque, en los tribunales de Comodoro Py.

El empresario apareció en Arg Exchange en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritario era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Martín Migueles.

Los movimientos de Arg Exchange revelan que se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029, según los registros a los que accedió LA NACION. Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

En el mercado financiero aseguran que toda la operatoria del blue, que dejó millonarias ganancias, funcionó por la falta de controles del Banco Central, por ese entonces a cargo de Miguel Ángel Pesce.

En una causa judicial contra Piccirillo hay chats y audios que apuntarían a funcionarios del BCRA. “Escuchá, tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente, meterlo a Jaime en un expediente, meter al boludo [no se escucha], tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina [García, inspectora general de Supervisión de Entidades no Financieras], una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados...”, le dijo Francisco Hauque a Piccirillo en uno de los audios aportados como prueba.