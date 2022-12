Por qué las provincias no pueden rechazar el feriado decretado por el Gobierno, según un constitucionalista

escuchar

Luego de que el presidente Alberto Fernández decretara feriado nacional para este martes 20 de diciembre por los festejos de la Copa del Mundo conseguida en Qatar por la selección argentina de fútbol, algunas provincias anunciaron ayer que no se sumarán a la medida. En medio de esta polémica, surge un interrogante: ¿pueden las provincias desentenderse de la norma?

Los gobiernos de Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan buscaron diferenciarse y expresaron su rechazo a la medida. Mendoza también expresó su rechazo, pero dijo que por tratarse de un DNU está obligada a acatarlo.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, resolvieron que acatarán el decreto del Gobierno nacional, pero dispondrán excepciones al feriado. Informó que “en cuanto a los servicios públicos, tendrán un cronograma especial reducido que funcionarán como sábados y domingos debido a que será día no laborable por el feriado que decretó el gobierno nacional”.

Según Alejandro Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los gobernadores deberán acatar la decisión de Fernández: “El decreto implica no actividad laboral en todo el país, como si fuera un 25 de mayo o un 9 de julio. Las provincias no tienen capacidad para no adherirse a una prerrogativa del Estado federal”.

El texto, que lleva la firma del Presidente y del gabinete de ministros, funda la decisión en permitirle “al pueblo festejar y compartir con la selección” el título obtenido contra Francia en la final del domingo. Además instruye a los distintos organismos para que “implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales” y exceptúa al “personal de las instituciones bancarias, entidades financieras y la AFIP”.

Según la ley 20.744 de Contrato de Trabajo, durante los feriados nacionales -que conmemoran un hecho heroico, festividad religiosa, natalicio o fallecimiento de un prócer- rigen las mismas normas que para el descanso dominical, siendo el trabajo una excepción a la que el trabajador no está obligado. Aquel empleado que, de manera excepcional, prestare servicios en esos días, cobrará un adicional sobre su sueldo.

La selección argentina llega a Ezeiza después de consagrarse campeón en la Copa del Mundo de Qatar Gustavo Garello - AP

“Se puede discutir si la excusa para dictar el feriado es razonable. En mi opinión, esta victoria de la selección es un hecho sociológico, cultural e histórico para la República, un festejo de esta magnitud merece un feriado nacional para todos, si no va a haber una desigualdad en algo que es un bien cultural y colectivo”, argumentó Gil Domínguez.

Solo en diciembre, el gobierno nacional decretó seis días no laborables, feriados o asuetos, lo que dejó al mes con 17 días hábiles en total. El dato surge después de que la administración de Alberto Fernández resolviera decretar feriado nacional por los festejos de la Copa del Mundo.

Las razones del decreto

Según el decreto 842, “la obtención del título en la Copa Mundial de Fútbol 2022 es un merecido premio para todos los integrantes de la selección argentina y su cuerpo técnico por su espíritu de lucha, esfuerzo, unión, perseverancia, trabajo en equipo y compromiso, quienes tuvieron el temple necesario para sobreponerse a las dificultades sin bajar jamás los brazos, y se constituyeron como un ejemplo incuestionable para todo el pueblo argentino, demostrando que con sólidos ideales, siempre juntos y unidos, se pueden alcanzar los objetivos propuestos”.

“Que el plantel de la selección argentina, liderado por su capitán Lionel Andrés MESSI y dirigido por su técnico Lionel Sebastián SCALONI, tras un arduo camino, defendió los colores celeste y blanco de nuestra bandera, ante una multitud de hinchas y simpatizantes que los alentaron desde todos los rincones de la patria, así como desde los diferentes estadios donde se disputaron los partidos”, agrega en otro de sus párrafos.

“Que en este contexto, y toda vez que la selección argentina regresará al país el día martes 20 de diciembre de 2022, y con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar en paz y en unión, compartiendo la alegría con nuestros jugadores y su cuerpo técnico, resulta propicio declararlo feriado nacional”, continúan los fundamentos.

Fernández decidió que no hubiera asueto el lunes, pese a los rumores que se habían instalado durante el domingo en sentido contrario, dado que los jugadores recién llegarían el martes a la madrugada.

LA NACION