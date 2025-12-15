Por qué Patricia Bullrich denunció al Chiqui Tapia

Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la Conmebol contra los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación judicial apunta al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su secretario ejecutivo, Pablo Toviggino, por presuntas maniobras fraudulentas y graves violaciones al Código de Ética del organismo continental.

La denuncia de Patricia Bullrich al “Chiqui” Tapia

La denuncia de la senadora sostiene que ambos funcionarios violaron el Código de Ética de la Conmebol. La presentación detalla faltas a los principios de integridad, al deber fiduciario y a las normas de conflicto de intereses. También menciona la falta de transparencia en las contrataciones, el uso adecuado de recursos y la prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro.

La funcionaria informó sobre esta acción en su cuenta de X, exigiendo una investigación a fondo de lo que ella califica como una “mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.

El posteo de Bullrich sobre la denuncia a Claudio Tapia X

La senadora afirma que se corroboraron circunstancias que “comprometen seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro”.

En el tuit donde notificó sobre la denuncia, Bullrich cuestionó públicamente el manejo de fondos: “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que vemos en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?”.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de AFA AFA

La funcionaria agregó cuestionamientos sobre el uso de Sur Finanzas para manejar deudas de clubes “a cambio de favores y votos”. La denuncia incluye dudas sobre las contrataciones a empresas propias y la retención de aportes. Bullrich considera que la lista de irregularidades y manejo turbio del dinero resulta interminable: “Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó el posteo.

Irregularidades financieras y patrimoniales bajo investigación

La presentación judicial detalla numerosos “hechos relevantes” que, según la senadora libertaria, coinciden “temporal y materialmente con investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”. La denuncia establece que estos hechos podrían tener “posibles conflictos de intereses no esclarecidos”.

La denuncia de Bullrich contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino X

Entre estos hechos, la denuncia menciona la investigación judicial en curso por presunto uso de sociedades interpuestas en el caso de la sociedad Real Central S.R.L. También se señala la adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial, que incluye mansiones y autos de lujo. La presentación también destaca la contratación directa entre la AFA y empresas vinculadas a sus propios directivos. Bullrich considera el incremento patrimonial “abrupto e incompatible” de Tapia y Toviggino. Finalmente, la denuncia incluye la investigación sobre Sur Finanzas y la AFA.

La denuncia concluye que los hechos afectan directamente la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano. Esto justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores. El documento añade: “Por todo ello, el Tribunal de Ética resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas“.

La respuesta de Toviggino y el vínculo judicial con la Conmebol

Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA, utilizó las redes sociales para responder a la denuncia de la senadora nacional: “Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas”.

La respuesta de Pablo Toviggino tras la denuncia de Patricia Bullrich (X: @TovigginoPablo)

La acusación de Bullrich recae sobre el Comité de Ética de la Conmebol, un cuerpo que tiene cinco representantes. Uno de ellos es el argentino Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, quien desarrolló su carrera en la Justicia y la política impulsado por Daniel Angelici.

Mahiques se desempeñó como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), institución que Tapia presentó oficialmente el martes 11 de noviembre, nueve días antes de que estallara la polémica por el premio a Rosario Central y se abrieran las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la AFA. Mahiques sostuvo que inmediatamente después del lanzamiento él informó que desistía de seguir integrando la Unafa y solicitó que su nombre fuera eliminado de la página oficial.

La denuncia de Bullrich anticipa que podría ser ampliada. Esto ocurrirá en caso de incorporarse “nuevos elementos probatorios, resoluciones judiciales, informes administrativos, documentación contable o contractuales, o cualquier otra circunstancia relevante que surja durante el curso de las investigaciones judiciales y administrativas en trámite”

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.