Presupuesto 2026: las repercusiones del arco político del discurso de Javier Milei

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026, elaborado con el eje en el equilibrio fiscal y presentado como la “ley de leyes” que marcará el rumbo económico del próximo año. El mensaje buscó instalar al superávit y a la disciplina fiscal como condiciones innegociables, en momentos en que el Gobierno reclama respaldo legislativo para su plan.

La exposición presidencial, que, entre otras cosas, incluyó referencias a aumentos en partidas sociales, abrió inmediatamente el escenario para las reacciones políticas. Los distintos sectores comenzaron a pronunciarse sobre los alcances del proyecto y sobre las implicancias de que el Congreso trate una iniciativa que el oficialismo considera fundamental para consolidar su programa.

Las primeras reacciones llegaron por parte de la izquierda. “Ya se demostró que el equilibrio fiscal de Milei y el FMI es con el hambre de los jubilados, ajuste a las universidades, personas con discapacidad y todo el pueblo trabajador”, indicó Nicolás del Caño. El diputado nacional cerró: “Hay que derrotar a Milei y sus cómplices. Huelga general ya”.

Myriam Bregman, también integrante del Frente de Izquierda, tampoco dejó pasar la oportunidad responder en X algunas ideas vertidas por el presidente en su discurso. Para empezar, señaló el cambio de puesta en escena y cantidad de gente presente en la filmación del mensaje oficial: “Solo le quedaron los granaderos”, escribió en una publicación acompañada por cuatro imágenes de diferentes mensajes del Gobierno y la cantidad decreciente de funcionarios que se pueden observar. También señaló, en otra publicación, minutos después: “Sueldo congelado significa vivís de otra cosa, digo, no se, o sea”.

En tanto, desde La Libertad Avanza (LLA), el diputado nacional Santiago Santurio indicó que: “El Presupuesto2026 es mucho más que números: es la hoja de ruta para ordenar el país y proyectar un futuro distinto”.

Entre los apoyos que por estas horas está recogiendo el presidente Javier Milei en redes sociales, también se cuenta la publicación de José Luis Espert, quien encabeza la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires de LLA. “El esfuerzo va a valer la pena”, sostuvo.

Por su parte, Mayra Mendoza, intendenta reelecta del municipio de Quilmes, también se expresó sobre el contenido de la cadena nacional. “¿A tu hermana, Karina Milei, le pediste compromiso para sostener el falso orden fiscal?”, consultó de manera retórica y haciendo referencia al caso de presuntas coimas que podría involucrar a la secretaría general de la presidencia. Además, adjuntó una captura de pantalla de una publicación hecha el primer día de marzo de 2018 por Mauricio Macri, en el que indicaba lo siguiente: “Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos”.

“¿Cuánto dura el esfuerzo? ¿Quién lo paga de verdad? Y sobre todo, ¿para qué lo hacemos? Milei sigue sin contestar preguntas claves. Argentina puede tener equilibrio fiscal, y al mismo tiempo, ser un país con desarrollo, solidaridad y que cuide a los más débiles”, señala el texto que publicó Hernán Reyes, de la Coalición Cívica ARI.

Otra integrante de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, señaló que “apareció la plata para Jubilados, Salud, educación y discapacidad, no estábamos errados entonces en los reclamos”. Y siguió: “Apareció la gente en la planilla de Excel, esperemos no se la borre después de las elecciones. Roma no se hizo en un día, pero se incendió en unas horas”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también utilizó sus redes para respaldar el discurso presidencial. “Compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente”.

Se refirió también al resultado electoral y la reacción del oficialismo: “Hay que dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas. Hay futuro y vale la pena defenderlo!!”.

