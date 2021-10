Presupuesto ampliado: ciudad y provincia recibirán el 46% de los fondos y el Gobierno distribuirá discrecionalmente el resto

CÓRDOBA.- El gobierno nacional amplió ayer el presupuesto de este año en $47.365,7 millones, de los cuales más de la mitad (55%), serán destinados a las provincias. Pero el criterio de esa distribución no necesariamente será federal, en el sentido político del término. De los $26.551 millones a distribuir, la ciudad y la provincia de Buenos Aires se quedarán con casi la mitad : 28% para el distrito que gobierna Axel Kicillof y 18% para la ciudad administrada por Horacio Rodríguez Larreta (a través de “Obligaciones del Tesoro”, que se vincula con los recursos para Seguridad por la quita de coparticipación). El restante 54% se distribuirá a discrecionalidad; no se menciona a qué provincias irán esos fondos y si no tendrán como destino, nuevamente, el Gran Buenos Aires.

En los casos de Buenos Aires y CABA, el decreto otorga una ampliación a programas ya existentes, con montos fijos: $7500 millones al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia y $4700 millones a la ciudad, por el Fondo de Seguridad. Los dos fueron creados tras la revuelta de la policía bonaerense de 2020 y a partir de la ley sancionada en diciembre pasado, cuando que le quitó un punto de coparticipación a la ciudad y se estableció una suma fija anual a transferir.

Los otros $14.351 millones están disponibles para transferencias a provincias y municipios, a total discreción del Poder Ejecutivo Nacional, bajo modalidad de asistencias financieras. Alejandro Pegoraro, economista de Politikon Chaco, señaló: “ El gobierno nacional podrá inyectar una gran masa de recursos a las provincias sin criterios específicos; ese esquema puede generar la sospecha de que jurisdicciones aliadas sean las mayores beneficiarias ”.

Agregó que esos recursos que quedan a discreción de la Casa Rosada son de “libre disponibilidad” para quien los recibe y, por ende, como se transita un período electoral, “no serán otra cosa que fuertes empujes a las campañas provinciales”.

De la ampliación presupuestaria y su vínculo con las provincias, también las alcanzan las partidas del programa Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que contemplan otros $2400 millones para gestiones provinciales y $8450 millones para municipios. Todos son “refuerzos” al financiamiento de la política social en territorio, añadió Pegoraro. Si se computa este dinero, los subnacionales se llevan 78% de toda la ampliación.

En los primeros nueve meses del año, la inversión en capital de la Nación en las provincias creció muy fuerte en coincidencia con el período electoral (muy por encima de las transferencias corrientes). Formosa es la más favorecida por las decisiones de la Casa Rosada, con un alza de 509,4% interanual en ese período.

Después se ubican San Luis y Chubut que, junto a Entre Ríos, son las cuatro con incrementos por encima del 400% interanual. En otras seis el alza está por encima de la media nacional de 190,6%. Por debajo hay ocho distritos con crecimientos superiores al 100%. Al fondo de la tabla queda media docena con alzas nominales que no llegan al 100% y, en ese lote, Misiones y San Juan tienen caídas reales.