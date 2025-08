Pullaro anticipó el veto de Milei que apoyarán desde su espacio y aseguró que no quiere ser presidente

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, adelantó este miércoles cuál es el veto de los tres que firmó el presidente Javier Milei que apoyarán desde su espacio en el Congreso y aseguró que no quiere “ser presidente”, luego de que se lanzara Provincias Unidas, un nuevo frente político del que también forman parte Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Además, sostuvo que “no es anti-Milei” y que acompañarán la gobernabilidad en proyectos y medidas que beneficien a sus provincias.

Si bien sostuvo que los senadores “tienen autonomía” respecto a los gobernadores, el mandatario provincial habló de cara a la sesión del Senado en la que el Gobierno tratará de blindar sus vetos a la prórroga de la moratoria previsional, el aumento jubilatorio, los ATN y la Ley de Combustibles y la emergencia en discapacidad. En ese contexto, Pullaro dijo que desde Provincias Unidas apoyarán el veto a la moratoria, ya que significa “más daño a la Anses”, pero el resto no apoyarán al Ejecutivo.

“Los jubilados no tuvieron el aumento que deberían haber tenido, hay muchos legisladores de este espacio que los van a acompañar. Después, con la ley de discapacidad, hay muchos legisladores de este espacio que la van a acompañar [a la ley]. Y por supuesto que las dos leyes [ATN y combustibles] que presentamos los gobernadores van a ser acompañadas por los legisladores de nuestras provincias. Esto no afecta ni impacta sobre el equilibrio fiscal porque no le tocamos un sólo centavo de los recursos que tiene el Gobierno nacional”, expresó.

Al ser consultado sobre si aspira en 2027 al sillón de Rivadavia, Pullaro negó tener esa pretensión en el armado del frente que competirá en los comicios legislativos y expresó: “Yo voy a seguir estando en Santa Fe, pero sí quiero que este espacio tenga un presidente porque confío en los dirigentes que están en este espacio y creo que es lo que le viene bien a la Argentina. Yo voy a apostar con todos mis esfuerzos para que esto se pueda dar, que al país le vaya bien y que mi provincia sea la primera que repunte en ese cambio que tiene que venir”.

Y amplió: “El frente es una mirada de interés en el interior productivo. En Santa Fe y en Córdoba somos el campo, la industria, también los puertos. Jujuy representa la minería, las provincias del sur, el petróleo. Representamos las divisas que ingresan al país permanentemente”.

En diálogo con radio Mitre, el mandatario santafesino indicó que “hay que apostar al desarrollo y a la gestión pública que permita sacar a las provincias adelante”. Todo, planteó, en medio de los recortes a las transferencias del gobierno de Javier Milei a los distritos en pos del equilibrio fiscal que busca mantener a rajatabla la administración libertaria.

“Queremos darle una alternativa a nuestro país que, lamentablemente, hace años que no logra establecer un modelo que lo saque de este estancamiento”, marcó.

