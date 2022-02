Pulseada bonaerense por un cargo clave y vitalicio para un hombre de Axel Kicillof

Las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires viven horas de negociaciones entre oficialismo y oposición por el reparto de comisiones y nombramientos en cargos. En la Cámara baja, el diálogo tiene mejores perspectivas que en el Senado, donde la paridad numérica entre el Frente de Todos y Juntos complejiza el escenario para discutir la integración de las comisiones y otros acuerdos, como la designación de un representante ante el Consejo de la Magistratura provincial. Un futuro incierto también le espera al pliego de Federico Thea, un hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, como presidente del Tribunal de Cuentas provincial, un cargo vitalicio .

Thea, exsecretario general de la Gobernación hasta los enroques que desataron la derrota de las PASO, es el candidato de Kicillof para reemplazar en la presidencia del Tribunal de Cuentas (organismo encargado de examinar las cuentas provinciales, municipales y de los organismos autárquicos bonaerenses) al renunciante Eduardo Grinberg, que ocupó ese cargo vitalicio desde 1987 hasta diciembre pasado.

“Thea no pasa. Es del riñón de Kicillof y puede estar 30 años en el puesto, que es vitalicio. No viene del territorio, es de Capital y no es un hombre de diálogo”, sentenció un senador de Juntos, en diálogo con LA NACION, y deslizó que el gobernador habría empezado “a manejar otras variantes”. No obstante, ante la consulta de este diario, desde el entorno de Kicillof señalaron que, “en principio hay un ‘acuerdo’ político con la oposición y con el resto de los espacios del frente en torno a ese nombre”. Pero también sopesaron: “Si, cuando entren en juego los cargos que quedan por cubrirse, aparecen mejores opciones, se podría analizar. Pero eso no ha pasado por el momento”.

Thea fue rector de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) y secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía cuando Kicillof era ministro de Cristina Kirchner.

La designación del titular del Tribunal de Cuentas necesita del acuerdo del Senado por mayoría simple. En esta Cámara, el Frente de Todos y Juntos están empatados en 23 senadores por bando, con la presidencia (que desempata) en manos de la vicegobernadora, Verónica Magario. El escenario para las designaciones y la distribución de comisiones está “trabado”, señaló el senador opositor consultado, y un par suyo de la misma bancada coincidió en el diagnóstico.

“Quieren las tres comisiones principales; nosotros les dijimos que dos deben ser para la oposición”, explicó una fuente de Juntos. Pero, en la misma bancada hay quienes pusieron paños fríos y subrayaron que hay que esperar lo que suceda esta semana, con las primeras charlas formales.

Verónica Magario enfrenta un escenario de paridad en el Senado provincial

Desde el Frente de Todos, mostraron confianza en llegar a acuerdos, a pesar del empate en el número de senadores. “Es lo normal, pasa siempre en estos momentos, como pasa con el presupuesto o con otros temas. Si no tensionás, no conseguís nada. Pero, al final del camino, hay acuerdo”, aseveró un senador oficialista a LA NACION.

La Cámara alta provincial debe designar, además, un representante ante el Consejo de la Magistratura que acompañe a los senadores Nidia Moirano (Juntos) y Gustavo Soos (Frente de Todos). “El tema de la Magistratura viene complicado. La ley dice que son dos por la mayoría, y uno por la minoría. Pero estamos empatados. Ellos dicen que desempatan con la vicegobernadora, pero nosotros decimos que ese desempate es para las leyes, no para los nombramientos”, advirtió un senador de Juntos que describió el escenario empantanado de la Cámara.

En la Cámara de Diputados, si bien recién el martes se hará una reunión para delinear el reparto de comisiones, el panorama luce más claro. “Todas las comisiones que tienen un ministerio le quedan al oficialismo, más Asuntos Constitucionales y Presupuesto”, vaticinó un diputado del Frente de Todos al tanto de las tratativas. Agregó que los diputados que tienen dos años más de mandato mantendrán sus comisiones, y que los que ingresaron en 2021 ocuparán lugares de los salientes.

En cuanto a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura, resta conocer el nombre que impulsará la oposición. El oficialismo propone a Mariano Cascallares y a Germán Di Césare (reemplazarían a Facundo Tignanelli y a Jorge D’Onofrio, respectivamente, que finalizaron sus mandatos en 2021).

En Diputados, hay una nueva fuerza política que ingresó a la Cámara en la última elección, Avanza Libertad, de José Luis Espert, que también pedirá participar en las comisiones. Tiene un bloque de tres integrantes: Guillermo Castello, Constanza Moragues Santos y Nahuel Sotelo Larcher. “La intención es entrar a las comisiones a pedir desregulaciones, poner un freno al avance de la intervención estatal sobre derechos y libertades individuales, y recuperar el eje de la gestión legislativa con foco en el ciudadano y no en el Estado”, dijo Moragues Santos a LA NACION, y adelantó que buscarán participar en las comisiones de Salud Pública; Asuntos Constitucionales y Justicia; Presupuesto e Impuestos, y Seguridad y Asuntos Penitenciarios, entre otras.