Qué dicen los audios de Diego Spagnuolo sobre Karina Milei

Nuevas grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), profundizan el escándalo sobre presuntas coimas. El contenido de los audios revelados apunta directamente a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y expone supuestas tensiones dentro del círculo íntimo del Gobierno.

¿Qué dicen los nuevos audios de Spagnuolo sobre Karina Milei?

En los audios, la voz atribuida a Spagnuolo realiza duros cuestionamientos sobre la hermana del Presidente y su círculo cercano. Sostiene que la secretaria de Presidencia genera desconfianza. “Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido”, afirma la grabación.

Una de las grabaciones afirma que alrededor de Karina Milei "se genera todo un olor a podrido"

La crítica se extiende de manera explícita a “Lule” Menem. “Si lo ves, es negro y desagradable”, califica la voz en el audio. Asegura también que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confrontó a Menem, pero que Karina Milei intercedió para sostenerlo en su posición. Según la grabación, la secretaria de Presidencia “lo protege”.

El rol de Javier Milei y las delegaciones de poder

Las declaraciones también describen el funcionamiento del Poder Ejecutivo y el papel del presidente Javier Milei. La voz en los audios sugiere una supuesta desconexión del mandatario con las responsabilidades diarias de la gestión. Asegura que el Presidente se desliga de ciertas funciones que, en la práctica, recaen sobre su hermana.

“Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después... No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende”, detalla la grabación. Para contrastar esa situación, la voz agrega una comparación con su propia rutina en ese momento: “Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar”.

El Presidente "no delega, se desentiende", según la voz en las escuchas

La interna en el Gabinete

Uno de los fragmentos de las grabaciones expone una fuerte disputa interna dentro del Gobierno. La voz atribuida a Spagnuolo relata un presunto enfrentamiento entre la ministra Sandra Pettovello y Eduardo “Lule” Menem. Según la escucha, la titular de Capital Humano “le tiró con munición gruesa” a Menem.

El audio profundiza sobre la mala relación que generó el funcionario en el oficialismo. “‘Lule’ generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer”, advierte la voz. La grabación concluye que el Presidente ya conoce esta situación. “Sandra [Pettovello] lo tiene montado en un huevo y Javier [Milei] ya lo sabe”, finaliza.

La grabación asegura que "Sandra [Pettovello] lo tiene montado en un h*evo y Javier [Milei] ya lo sabe" HANDOUT - Argentinian Presidency

El origen de las grabaciones y la respuesta del Presidente

Los audios fueron revelados por el periodista Mauro Federico, del medio digital Carnaval Stream, en el marco de una serie de publicaciones diarias, aunque el origen de las grabaciones y el método de obtención son desconocidos.

Milei habló del escándalo de los audios durante la caravana en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez al escándalo este miércoles. En una breve declaración a una periodista de LN+, desestimó el contenido de las grabaciones y anunció acciones legales. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia. Vamos a probar que mintió”, declaró el mandatario.

Se desconoce quién, cuándo y con qué métodos se obtuvieron los audios clandestinos ANDIS

Fuentes cercanas al exdirector de la Andis informaron a LA NACION que Spagnuolo “se siente solo” y “teme por su vida”. Desde su círculo íntimo lo describen como una persona sin trayectoria política que hablaba con imprudencia.

“Diego es un bocón, sí, pero porque no tenía experiencia política previa, entonces hablaba con cualquiera como si fuera un ciudadano más“, expresaron desde su círculo. El entorno del exfuncionario también deslizó sospechas sobre el origen de las filtraciones. Apuntan a Fernando Cerimedo, uno de los dueños del portal “La Derecha Diario” y pareja de la ingeniera Natalia Basil.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.