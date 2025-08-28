“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”: Javier Milei habló por primera vez del escándalo de los audios

En medio de la caravana en Lomas de Zamora que terminó bruscamente luego de que un grupo de manifestantes comenzara a atacar con piedras al Presidente y a su comitiva, Javier Milei se refirió por primera vez este miércoles al escándalo de los audios que se le atribuyen a Diego Spagnuolo y apuntó directamente contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, aseguró el jefe de Estado ante la consulta de una periodista de LN+ sobre las grabaciones clandestinas que involucrarían a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al armador libertario Eduardo “Lule” Menem en un presunto esquema de corrupción.

Fue la primera vez que el mandatario habló directamente del exfuncionario, que fue desplazado la semana pasada de su cargo luego de que se difundieran una serie de grabaciones en las que presuntamente hablaba de pedidos de coimas en su área.

El pasado jueves, la justifica federal desplegó un operativo para buscar a Spagnuolo, quien finalmente fue encontrado el viernes por la mañana en su camioneta Nivus, a la salida de su casa en el barrio Altos de Campo Grande, en la localidad bonaerense de Pilar. Las autoridades allanaron el inmueble, le requisaron los autos y le secuestraron dos teléfonos celulares, documentos y una máquina de contar billetes.

En este contexto, se le prohibió la salida del país al exfuncionario mileísta y al exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini, cuya propiedad también fue allanada. La misma restricción cayó sobre los empresarios Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, y su hermano Jonathan, como así también para su padre, Eduardo Kovalivker.

El ataque a la caravana de Milei

La caravana del Presidente en el sur del conurbano terminó abruptamente en medio de graves incidentes que provocaron infiltrados entre la militancia de La Libertad Avanza (LLA). Los agresores arrojaron piedras y otros objetos al paso de la camioneta en la que se trasladaba el primer mandatario junto a su hermana Karina, el candidato José Luis Espert, el armador bonaerense Sebastián Pareja y el candidato de la Tercera Sección Electoral por LLA, Maximiliano Bondarenko, entre otros.

El vehículo circulaba por el centro del municipio, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Laprida, cuando comenzaron a lanzarle objetos, la mayoría provenientes de un volquete con escombros ubicado en las inmediaciones.

Una vez de regreso en la Quinta de Olivos, el Presidente se expresó a través de las redes sociales: “Con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tirapiedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10, digamos en las urnas: ¡kirchnerismo nunca más!”.

De cara al domingo 7 de septiembre, cuando se celebrarán las elecciones en la provincia de Buenos Aires, a Milei solo le queda una presentación en agenda: el cierre de campaña, el miércoles 3 de septiembre en Moreno, distrito gobernado por el kirchnerismo, al igual que Lomas de Zamora.