Diego Spagnuolo se presentó ante la Justicia con dos abogados; septiembre llega con aumentos de todo tipo
Además, Europa volvió a criticar los ataques rusos a Ucrania; ganó River por penales; vuelve la Fórmula 1. Estas son las noticias de la mañana del viernes 29 de agosto de 2025
3 minutos de lectura
LA NACION
- Diego Spagnuolo se presentó ante la Justicia con dos abogados. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad definió a Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze como los profesionales a cargo del patrocinio, quienes se presentaron en el expediente en las últimas horas. Spagnuolo designó a sus abogados defensores después de que el presidente Javier Milei asegurara que lo va a denunciar, aunque no hay claridad sobre la formulación legal para avanzar.
- Llega septiembre con aumentos. Desde el lunes habrá alzas en las cuotas de las prepagas entre un 1,4 y 1,9%. El boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad suben 3,9%; el viaje en subte va a pasar a costar 1071 pesos. Además, las cuotas de colegios suben 3,2%, y habrá un alza en los contratos que se rigen bajo la derogada ley de alquileres de un 50,3%.
- La Unión Europea volvió a criticar a Rusia tras los nuevos ataques a Ucrania. Durante la reunión informal de ministros de defensa europeos, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores dijo que “Putin se está burlando de cualquier esfuerzo de paz“. La diplomática insistió en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que la Unión Europea está preparando y espera presentar a finales de septiembre.
- River le ganó a Unión por penales y avanza en la Copa Argentina. Franco Armani fue nuevamente figura y clave para el resultado: atajó dos penales en la tanda que terminó 4-3. En la próxima instancia, cuartos de final, va a jugar contra Racing.
- Vuelve la Fórmula 1. Franco Colapinto corre las primeras prácticas libres del gran premio de Países Bajos. Se trata de la 15ta fecha de la temporada, la primera después del receso de verano en Europa. La clasificación será mañana a las 10 y la carrera el domingo a la misma hora.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
