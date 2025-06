Qué dijo Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner antes del fallo de la Corte Suprema

Antes de que se defina el fallo de la Corte Suprema sobre la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Alberto Fernández defendió a quien fue vicepresidenta durante su mandato. A través de un mensaje en redes sociales y declaraciones radiales, expresó su respaldo a Cristina Kirchner y cuestionó la integridad del proceso judicial.

Alberto Fernández mencionó cómo es su relación actual con Cristina Kirchner HO - PRESIDENCIA

El posteo en redes sociales: una defensa directa

“Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, escribió Fernández en su cuenta de X. Este mensaje conciso, pero contundente, marcó su postura frente al caso.

El mensaje de apoyo de Alberto Fernández (Foto: captura X)

Alberto Fernández criticó el proceso judicial

En diálogo con Radio con Vos, Alberto Fernández profundizó sus críticas al proceso judicial. “Esta es una causa donde ningún tribunal entendió cómo funciona la asignación de la obra pública en el Estado. No es una decisión del presidente, es una decisión del Congreso”, explicó para argumentar que la ley de presupuesto determina las obras públicas a evaluar cada año.

EL ESTADO DE DERECHO ESTÁ EN PELIGRO. pic.twitter.com/N0in2sH9Sy — Alberto Fernández (@alferdez) June 10, 2025

El expresidente enfatizó que un mandatario no tiene injerencia en la licitación de obras públicas, ya que esta responsabilidad recae en los ministerios o gobernadores. “El Estado solo revista el avance de las obras y otorga los recursos”, añadió para cuestionar la lógica detrás de la acusación contra Cristina Kirchner.

¿Por qué Alberto Fernández defiende a Cristina Kirchner?

Fernández hizo un “llamado a la reflexión colectiva”, pera advirtió sobre las implicaciones de una Justicia que, a su juicio, no actúa con imparcialidad. “Si la Justicia Argentina actúa así, estamos en un problema muy serio”, sentenció. A la vez, recordó su defensa a Lula Da Silva durante su encarcelamiento, para argumentar que lo hizo por considerar que era una injusticia, más allá de las diferencias ideológicas.

“Si hoy estoy hablando, no es porque me llevo de maravilla con Cristina. Es porque es injusto lo que están haciendo. Quiero que se respeten las normas”, afirmó.

Alberto Fernández mencionó los posibles escenarios de Cristina Kirchner FABIAN MARELLI

El expresidente advirtió sobre las posibles consecuencias que tiene el fallo adverso para Cristina Kirchner. “Me llama la atención de que, si llegaran a rechazar el recurso extraordinario o la queja, sería un acto de arbitrariedad que solo lo podría dilucidar un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Justicia”, señaló y dejó entrever la posibilidad de recurrir a instancias internacionales en caso de considerar que se vulneran los derechos de la exvicepresidenta.

Además, retomó una idea de Baltasar Garzón y expresó: “Los que realmente queremos la República y el Estado de derecho, nos descuidamos de la Justicia como poder”. Según esta perspectiva, la Justicia fue “cooptada por elementos conservadores”, un fenómeno que, según el expresidente, no es exclusivo de Argentina.

