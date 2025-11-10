Qué dijo Alberto Fernández sobre su video con Tamara Pettinato
El exmandatario brindó detalles sobre la grabación junto a la columnista en el despacho presidencial; afirmó que el destinatario original del material era el periodista Ernesto Tenembaum
El expresidente Alberto Fernández se refirió este domingo a la grabación que se viralizó junto a Tamara Pettinato en su despacho de la Casa Rosada. Durante una entrevista, el exmandatario detalló el contexto de ese encuentro y el propósito original del material audiovisual, que generó controversia tras su difusión pública.
Cuál fue la explicación de Fernández sobre la grabación
El expresidente aseguró que el video era un chiste destinado al conductor Ernesto Tenembaum, quien en ese momento tenía a Pettinato como panelista en su ciclo radial. Fernández relató que la panelista lo visitó en la sede del Gobierno para realizar un reportaje para la televisión china y él la invitó a comer previamente.
Según su versión, ese mismo día había recibido duras críticas por parte del periodista. “Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio, hizo una crítica del Gobierno”, explicó Fernández este domingo en el canal de streaming Blender.
El exmandatario reconstruyó el diálogo que tuvo con la columnista. “Me había tratado muy mal y le digo a Tamara: ‘Che, vos me conocés, ¿por qué dejaste que hable así de mí?’”. Acto seguido, le propuso grabar el video con una intención específica. “‘Vamos a mostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene a alguien que me quiere mucho’. Así surge la charla esa”, manifestó.
Por qué el video nunca llegó a su destinatario
Ante la incredulidad del entrevistador, Tomás Rebord, el exjefe de Estado confirmó que el material nunca fue enviado a Tenembaum. “Pobre Ernesto, no tiene nada que ver, pero nunca lo recibió”, afirmó.
La razón, según Fernández, fue que el contenido no cumplió con su objetivo inicial. “¿Saben por qué? Porque Tamara nunca dijo lo que yo le pedía que dijera, nunca ocurrió”, sostuvo entre risas. Detalló lo que esperaba de la panelista en ese momento: “Decime algo lindo, exactamente. ¿Qué era lo que yo buscaba? Eso”.
Luego de su explicación, el expresidente cuestionó las repercusiones que enfrentó la conductora radial por la filtración. “Ahora, la pregunta que yo hago es: ¿Tamara fue merecedora de todo lo que dijeron de ella?”, reflexionó.
Cómo era el video original entre Fernández y Pettinato
La grabación, sin fecha precisa de origen, se conoció en agosto del año pasado. En las imágenes se observa a la columnista de 40 años en el despacho presidencial mientras consume una cerveza. Fernández la filma con su teléfono celular en el momento en que ambos sostienen una conversación en tono íntimo.
El diálogo comienza con una broma de Pettinato. “Hoy estamos cortando”, dice ella. El entonces presidente le pregunta: “¿Qué estamos cortando?”. Ella responde: “Nuestra relación”. Él continúa el juego: “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”. Pettinato aclara entre risas: “¡No! De amistad”.
Durante la secuencia, la figura mediática calificó a Fernández como “buen compañero” y “gran persona”. Aseguró que lo quiere y que lo querrá siempre. En otro momento del video, ella expresó: “Yo creo que estamos enamorados de otra manera”; para luego añadir un “mentira”. La filmación finaliza con un “te amo” de la conductora y un “yo a vos” del exmandatario.
