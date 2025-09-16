Qué dijo Axel Kicillof en la entrevista con Carlos Pagni

En una entrevista concedida a Carlos Pagni en LN+ en el programa Odisea Argentina, Axel Kicillof, defendió la expropiación de YPF, realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner y cuestionó la política económica del presidente Javier Milei. El gobernador bonaerense anticipó posibles escenarios para el futuro político del país.

La defensa de la expropiación de YPF

Axel Kicillof defendió enfáticamente la expropiación de YPF durante la entrevista y aseguró no arrepentirse de la decisión tomada durante el gobierno de Cristina Kirchner, calificándola como “muy valiente”. El gobernador Justificó la medida ¿y argumento: “Había que recuperar YPF, porque con Repsol había caído un 40% la producción de gas y petróleo, y faltaban reservas en dólares para importar”.

Axel Kicillof aseguró que no se arrepiente de LA expropiación de YPF LN+

Kicillof explicó que la decisión de “recuperar el control de YPF” fue necesaria ante la negativa de Repsol a invertir en exploración y producción en Argentina, priorizando inversiones en otros países. Destacó que la medida fue votada por una amplia mayoría en el Congreso, con 208 diputados a favor, y que se basó en la “potestad constitucional que tiene un Estado de recuperar” bienes de interés público.

Kicillof calificó el discurso de Milei como “un disco rayado” y afirmó que “nos viene mintiendo hace mucho”

En cuanto al fallo de Loretta Preska, el gobernador cuestionó la validez del juicio que se lleva a cabo en Nueva York, donde Argentina podría enfrentar un pago de más de US 16.000 millones y argumentó que el juicio no tiene validez porque el juzgado en Nueva York carece de “jurisdicción porque la ley es argentina”. “Es el mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula”. Kicillof recordó el que el fondo Burford compró el “presunto juicio a la quiebra de los Eskenazi” por US$15.000.000 y que luego fueron a buscar un tribunal “para que les diera la razón”

Las críticas de Kicillof a la política económica de Javier Milei

Axel Kicillof tildó la cadena nacional como un "disco rayado" Captura

Durante la entrevista, el gobernador bonaerense criticó duramente la política económica del gobierno de Javier Milei y calificó su discurso en cadena nacional como un “disco rayado” y sostuvo que: “Lo que le pasa a Milei es que nos viene mintiendo hace mucho. Lo de recuperarse como una V corta... pedo de buzo, dijo... Lo que se ve es que después de la devaluación hay una caída dramática que todavía persiste que se manifiesta en la caída de la actividad económica, la paralización de la obra pública, la economía está mucho peor, y lejos de haber rebotado, lo que tenemos desde marzo de este año es que dejó de rebotar y empezó a caer”

El exministro de Economía criticó el ajuste implementado por el gobierno: “El problema de Milei es que vendió espejitos de colores en la campaña. Dijo que iba a hacer una política novedosa, porque iba a haber un ajuste y que solo sería para la casta. El ajuste es para los jubilados, los argentinos, las provincias. Dijo que iba a dolarizar... mentira... que iba a gobernar con distintas personas... está el mismo staff o buena parte del que estuvo en el gobierno de Macri. ‘Con los mismos de siempre no vamos a hacer algo distinto’, había dicho... bueno, es él y los de siempre. Viene repitiendo lo mismo”.

Análisis sobre las coincidencias entre Cristina Kirchner y Milei en materia fiscal

Consultado sobre las recientes declaraciones de Cristina Kirchner sobre la necesidad de prestar atención al aspecto fiscal, Kicillof reconoció que es un punto a tener en cuenta, al igual que la inflación. “Tiene que haber orden fiscal”, dijo, aunque aclaró que la mayoría de los países en el mundo tienen déficit y que la situación fiscal debe adaptarse a la coyuntura.

Axel Kicillof sostuvo que tiene que haber un "orden fiscal"

Kicillof acusó a Milei de buscar el equilibrio fiscal a costa del “empleo, la producción, el salario y las condiciones de vida de la sociedad en general”. El gobernador bonaerense subrayó: “No podés concentrarte en un solo aspecto y hacer un desastre en todo”.

El resultado de las elecciones legislativas en Buenos Aires

El gobernador de 53 años destacó el trabajo del peronismo en el armado de las listas y la campaña electoral, que resultó en la victoria de Fuerza Patria en las legislativas de Buenos Aires. Analizó que la derrota de La Libertad Avanza sirvió como un llamado de atención para el gobierno nacional, instando a corregir el rumbo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, analizó la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses Prensa Axel Kicillof

“Si la elección lo llevó a Milei a tener que plantear que estos temas [jubilaciones, salud, discapacidad] son de más importancia que lo que estaban siendo, entonces el voto sirve(...) El voto sirve. Hay que ir a votar. La gente votó para que se corrija el rumbo. La sociedad no se banca cualquier cosa: caprichos ideológicos, no. Había quienes lo votaron, pero ya pasaron dos años y no rebotamos”, ironizó el mandatario.

Además, insistió en la necesidad de formalizar un encuentro con el presidente Milei para coordinar políticas que impactan en la provincia de Buenos Aires. “Sé que no es peronista, pero no puede no dialogar con el gobernador de Buenos Aires. Le pedí que nos juntáramos, porque tiene que coordinar, sobre todo si sus políticas tienen un impacto atroz en la provincia. A la provincia de Buenos Aires le debe 12 billones de pesos” resaltó.

Kicillof sostuvo que Cristina fue una de las causas de la victoria de Fuerza Patria en la provincia Prensa FDT

Por otro lado, Kicillof afirmó que la participación de Cristina Kirchner fue clave para el triunfo de Fuerza Patria y adelantó que la visitará en su casa. Sin embargo, evitó precisar si indultaría a la expresidenta en caso de ser elegido presidente, señalando que primero habría que revisar si el juicio en su contra fue justo.

