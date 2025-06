Qué dijo Cristina Kirchner a los militantes que participaron de la marcha en su apoyo

Ante el impedimento de la justicia para salir a su balcón, Cristina Kirchner se comunicó de forma remota con una multitud que colmó la Plaza de Mayo para apoyarla. La convocatoria del Partido Justicialista (PJ) agrupó a miles de seguidores, que escucharon atentamente el mensaje. El acto, originalmente planeado como un acompañamiento a Comodoro Py, cambió su epicentro tras la confirmación del arresto domiciliario de la exmandataria.

Discurso de Cristina Kirchner para la multitud que se agolpa en Plaza de Mayo

¿Qué dijo Cristina Kirchner en su mensaje a la militancia?

“Vamos a volver”, afirmó con optimismo Cristina Kirchner, refiriéndose a un posible regreso del peronismo al poder. En un mensaje grabado de alrededor de ocho minutos, la expresidenta narró su situación actual: “Estoy en San José 1111, firme y tranquila y con la prohibición de salir al balcón. Un cachivache todo. Lo que más me gustó es escucharlos cantar vamos a volver".

"Vamos a volver", alentó la expresidenta, del mismo modo en que lo hizo durante el 2015 Pilar Camacho - LA NACION

La exmandataria también se refirió al plan económico y político de Milei. “El verdadero poder económico sabe que este modelo económico se cae. Y por eso estoy presa”, señaló. Y añadió: “Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. No me dejaron competir porque saben que pierden”.

Más tarde, en una comunicación telefónica espontánea y en vivo, Cristina Kirchner saludó nuevamente a los presentes. “Tenemos que darnos ‘maña’ para comunicarnos ahora, con esto de la tecnología”, expresó, en referencia a las limitaciones de su arresto.

Políticos, referentes y militantes durante la marcha por la condena de Cristina Kirchner, en la Plaza de Mayo Pilar Camacho - LA NACION

Una mención sobre la “década ganada” y el futuro del peronismo

En su discurso, la exmandataria repasó algunas conquistas de lo que denominó la "década ganada“. Mencionó que durante su gestión “los laburantes lleguen a fin de mes y que los jubilados tengan remedios”. Y subrayó: "Ese país no fue una utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas“.

Con la vista en el futuro, convocó al peronismo a reorganizarse. "Tenemos que organizarnos, sin violencia, pero con coraje. El pueblo argentino sabe ponerse de pie. Volvió con Perón, volvió con Néstor. Vamos a volver con más sabiduría y con más fuerza“, expresó. “Desde donde me toque estar, desde la trinchera, voy a estar. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos patria. Vamos a volver”, concluyó esa parte de su mensaje.

El público también llevó afiches y pancartas con los reclamos que sostenían respecto a la situación judicial Soledad Aznarez - LA NACION

Cómo fue la convocatoria y quiénes participaron del acto

La Plaza de Mayo se colmó desde las 14 horas en una manifestación que reunió a diversas vertientes del peronismo, movimientos sociales, agrupaciones sindicales, trabajadores estatales y algunos grupos ligados a la izquierda, además de ciudadanos autoconvocados. La convocatoria del Partido Justicialista se realizó en defensa de Cristina Kirchner y contra la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

El acto comenzó con la marcha peronista, que fue coreada por los presentes. Un orador presentó a la expresidenta como "víctima de un partido judicial mafioso" e inauguró lo que llamó "el primer día de la resistencia“. La manifestación finalizó con la canción “Todo preso es político”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Sergio Massa en la marcha por la condena de Cristina Kirchner, en la Plaza de Mayo Pilar Camacho - LA NACION

La Cámpora tuvo un protagonismo especial. Junto a otras agrupaciones, concentró su núcleo central de manifestantes sobre la avenida 9 de Julio. Las columnas de la fuerza que lidera Máximo Kirchner avanzaron por la avenida Belgrano y la avenida Presidente Julio Argentino Roca (Diagonal Sur) hacia la plaza.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también llegó a la marcha a las 14.05, rodeado de intendentes y funcionarios. El Gobierno desplegó un vallado de seguridad a la altura de la pirámide, que impidió a los manifestantes acercarse a la Casa Rosada.

A pesar de las conocidas internas, Axel Kicillof estuvo presente en la marcha por la condena de Cristina Kirchner Pilar Camacho - LA NACION

Las principales críticas de Cristina Kirchner al gobierno de Javier Milei

La expresidenta dedicó una parte importante de su mensaje a cuestionar el rumbo económico de la gestión libertaria. "Este modelo que ahora encarna Milei es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur“, sentenció. Comparó la situación actual con las gestiones de Martínez de Hoz y Cavallo en los años 90.

“¿Cómo se sostiene un modelo donde la gente tiene que tarjetear la comida y no puede pagar la tarjeta, donde es mejor comprar ropa afuera porque es más barata que en el país?”, interpeló Cristina Kirchner. Y afirmó: “¿Alguien puede pensar que esto es sostenible? Más ‘chanta’ no se consigue”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.